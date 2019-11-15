10 часов назад / Мнения

Русский след в деле Моралеса

Как российские компетентные органы прошляпили проблемы дружественного России президента Боливии
Дмитрий Камышев
Дмитрий Камышев
AFP

Многие россияне, выросшие на гэдээровских вестернах с Гойко Митичем, прекрасно знают, что такое настоящий индеец и как он должен действовать в случае покушения бледнолицых на его исконные права. Он, понятное дело, просто обязан схватить свой верный томагавк, вскочить на быстрого коня и помчаться безжалостно крошить врагов, трусливо прикрывающихся звездно-полосатым флагом.

В этом смысле Эво Моралес, первый представитель коренного населения Боливии на посту ее президента, конечно, повел себя совсем не как настоящий индеец. Томагавку он предпочел ручку, которой подписал заявление об отставке, коню – уютный бизнес-джет, взявший курс на Мексику, а о коварных американцах, организовавших госпереворот, заговорил лишь после того, как оказался в безопасности.

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