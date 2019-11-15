Русский след в деле Моралеса

В этом смысле Эво Моралес, первый представитель коренного населения Боливии на посту ее президента, конечно, повел себя совсем не как настоящий индеец. Томагавку он предпочел ручку, которой подписал заявление об отставке, коню – уютный бизнес-джет, взявший курс на Мексику, а о коварных американцах, организовавших госпереворот, заговорил лишь после того, как оказался в безопасности.