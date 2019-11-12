От редакции
Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: Четвертый срок лишний

Боливийские уроки для России

Даже успешному авторитарному правителю важно уходить вовремя

Даже успешному авторитарному правителю следует уходить вовремя, чтобы оставить в памяти большинства населения добрую память о своем правлении. Попытки удержаться у власти с помощью законодательных уловок и манипуляций итогами голосования чреваты резким ростом раздражения населения от затянувшегося пребывания президента у руля, которое придется купировать переходом к диктатуре.

Поздним вечером 10 ноября президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. Он сделал это после призыва военных оставить власть и многодневных протестов, вызванных нарушениями на президентских выборах (по официальным данным, Моралес победил в первом туре и избрался на четвертый срок – но с подозрительно малым отрывом от результата, который требовал бы второго тура). Моралес пытался покинуть Боливию, но власти Аргентины запретили его самолету пролет через свое воздушное пространство, его местонахождение неизвестно. Многих его соратников, в частности председателя высшего избирательного суда (аналог российского Центризбиркома) Марию Эухению Чоке, задержали или арестовали.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
vic
06:05 12.11.2019
Когда президент сидит у руля долго, он содает вокруг себя мафию, участники которой повязаны компроматами друг на друга и у которой не остается другого варианта ухода, кроме как в тюрьму. Сейчас в России имено такая ситуация. Вот чтобы ее не возникало, умные люди и придумали ограничение президентского срока.
20
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике