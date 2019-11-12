Боливийские уроки для России
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Даже успешному авторитарному правителю следует уходить вовремя, чтобы оставить в памяти большинства населения добрую память о своем правлении. Попытки удержаться у власти с помощью законодательных уловок и манипуляций итогами голосования чреваты резким ростом раздражения населения от затянувшегося пребывания президента у руля, которое придется купировать переходом к диктатуре.
Поздним вечером 10 ноября президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. Он сделал это после призыва военных оставить власть и многодневных протестов, вызванных нарушениями на президентских выборах (по официальным данным, Моралес победил в первом туре и избрался на четвертый срок – но с подозрительно малым отрывом от результата, который требовал бы второго тура). Моралес пытался покинуть Боливию, но власти Аргентины запретили его самолету пролет через свое воздушное пространство, его местонахождение неизвестно. Многих его соратников, в частности председателя высшего избирательного суда (аналог российского Центризбиркома) Марию Эухению Чоке, задержали или арестовали.
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