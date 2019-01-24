От редакции
Статья опубликована в № 4740 от 25.01.2019 под заголовком: Венесуэльские страхи Москвы

Венесуэльские страхи Москвы

Далекая боливарианская республика – наглядный пример того, как быстро деградирует сделавшая ставку на госэкономику и популизм автократия
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Массовые волнения в далекой Венесуэле и возможное смещение президента Николаса Мадуро вызвали живейший отклик в России, которая много лет финансово поддерживала рушащийся сейчас режим. Для Москвы пример Венесуэлы – невероятно богатой нефтью, с большими когда-то перспективами страны, авторитарные руководители которой сделали ставку на огосударствление экономики и подавление оппозиции и всего за несколько лет довели многомиллионное население до голода, – неприятен, но показателен при любом исходе противостояния.

Сейчас в стране установилось двоевластие: Мадуро и лидер оппозиции, спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо называют себя легитимными руководителями страны. Традиционный для новейшей истории Венесуэлы конфликт между исполнительной и законодательной властями зашел на этот раз очень далеко: вечером четверга Мадуро не признавали главой государства больше 10 стран, в том числе США, Канада, Бразилия, Аргентина, Колумбия. Но поддержка Гуайдо со стороны западных стран еще не гарантирует ему и оппозиции победы и перерастания кризиса в затяжную гражданскую войну.

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Комментарии
iZk
07:31 25.01.2019
Дорогая редакция, о каких ошибках Кремля вы говорите? Кремль не делает ошибок по определению. Там все четко - никаких ошибок, никогда, ни в чем. Ошибаются все остальные, в первую очередь, США.
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