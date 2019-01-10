Чего добился Николас Мадуро на посту президента Венесуэлы
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В четверг состоится инаугурация президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он останется на посту на второй шестилетний срок, хотя его политика привела к дефолту, инфляция достигла почти 1 700 000%, а миллионы граждан бежали из страны.
Мадуро был переизбран еще в мае 2018 г., на выборах у него был всего один соперник, так как остальные кандидаты от оппозиции отказались в них участвовать. Результаты голосования сильно разошлись с большинством опросов, которые перед выборами отдавали преимущество его конкуренту Энри Фалькону. Поэтому оппозиция, латиноамериканские страны и США считают эти выборы, на которых Мадуро, по официальным данным, получил более 67%, нечестными. Ранее Мадуро также лишил полномочий контролируемую оппозицией национальную ассамблею, учредив вместо нее конституционное собрание, имеющее право менять конституцию.
Процедура вступления в должность пройдет не перед национальной ассамблеей, как это делалось всегда, а перед Верховным судом. Как сообщал ТАСС, на церемонии инаугурации Россию будет представлять заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов. Запланировано участие делегаций из Беларуси, Южной Осетии, Алжира, Боливии, Конго, Ирландии, пишет «Российская газета».
Экономический и миграционный кризис
Правительство Мадуро уже несколько лет не публикует официальную статистику, но национальная ассамблея пытается отслеживать экономическую ситуацию. Накануне инаугурации она сообщила, что цены в 2018 г. выросли на 1 698 488%. «Венесуэла становится одной из трех стран с самой высокой инфляцией в мировой истории», – написал в Twitter руководитель комиссии по финансам и экономическому развитию национальной ассамблеи Рафаэль Гусман.
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