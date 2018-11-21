Отчаявшиеся венесуэльцы начали искать золото
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Проживающее в Венесуэле индейское племя пемонов давно охраняет национальный парк Канайма, где находится самый высокий в мире водопад Анхель. Но экономический кризис вынудил их бросить работу в сфере туризма и начать искать золото, разрывая огромные открытые карьеры. «Мы, пемоны, всегда были защитниками окружающей среды и этой земли, – говорит местный офицер Абрахан Сандоваль. – Но ситуация превратила нас в разрушителей собственного жилища».
Президент Николас Мадуро видит в золоте спасение Венесуэлы от тяжелейшего экономического кризиса в ее истории. На фоне дефицита еды и бегства миллионов граждан за границу Мадуро выделил почти 70 000 кв. км земли около парка для добычи золота и других ценных минералов. «Думаю, самым желанным и популярным подарком на рождество будет золотой сертификат, – заявил недавно Мадуро. – Золото! Золото! Оно никогда не дешевеет».
Инфляция в Венесуэле может превысить 1 300 000% в этом году, поэтому пемонам золото уже заменило обесценившийся боливар. В местных деревнях торговцы взвешивают частицы золота на весах и продают, например, килограмм риса за 0,38 г золота, а пол-литра бензина – за 0,05 г.
Природная катастрофа
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