Российские стратегические бомбардировщики прилетели в Венесуэлу

Марина Лысцева / ТАСС

Пара российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 ­(RF-94100 «Николай Кузнецов» и RF-94108 «Владимир Судец») утром в понедельник проследовала через Атлантику с включенными транспондерами, следует из данных сайта Flightradar24.com. По данным этого ресурса, тем же утром в Венесуэле приземлились транспортный самолет Ан-124 и пассажирский Ил-62 Воздушно-космических сил России. Минобороны Великобритании сообщило, что на сопровождение Ту-160 в понедельник вылетали истребители британских ВВС.

По информации американского издания The Washington Free Beacon со ссылкой на источники в Пентагоне, российские бомбардировщики примут участие в учениях в Венесуэле. На прошлой неделе в ходе визита в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что практика перелетов российской боевой авиации на аэродромы Венесуэлы продолжится, а корабли ВМФ России будут заходить в порты этой страны. На момент сдачи этого номера в печать Минобороны России на вопрос о визите бомбардировщиков в Венесуэлу не ответило.

Предыдущий визит бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу в сопровождении транспортного Ан-124 с необходимым наземным оборудованием и пассажирского самолета с техническим персоналом состоялся в сентябре 2008 г. Самолеты совершили в Южной Америке несколько полетов, в том числе совместно с истребителями ВВС Венесуэлы, над нейтральными водами и вернулись обратно. Кроме этого в начале 1990-х гг. Ту-160 ВВС России совершил визит в США. Стратегические бомбардировщики США в это же время прилетали в Россию, а в 2000-е гг. участвовали в авиасалонах МАКС в подмосковном Жуковском. В то же время после начала открытого кризиса в российско-американских отношениях с 2014 г. американские стратегические бомбардировщики B-1 и B-52 неоднократно совершали полеты вблизи российских границ в ходе учений НАТО на Балтике и в Норвежском море.

Несмотря на тяжелый экономический и политический кризис, боевая учеба вооруженных сил, в том числе ВВС Венесуэлы, продолжается, говорит человек, близкий к Минобороны России. Продолжают полеты и истребители Су-30МК2 ВВС Венесуэлы, поставленные в конце 2000-х гг. О каких-то новых контрактах из-за тяжелого экономического положения этой страны говорить нельзя, добавляет человек, близкий к «Рособоронэкспорту», но могут быть заключены небольшие контракты на обслуживание уже поставленной техники. Ранее Венесуэле было поставлено российских вооружений на сумму около $10 млрд, почти все они оплачены и остается погасить реструктурированные кредиты на незначительную сумму «в пределах $1–2 млрд», говорит собеседник. При этом ни о каком постоянном базировании в Венесуэле российских ВКС речь не идет, говорит человек, близкий к Минобороны.