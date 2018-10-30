Венесуэла рискует потерять один из последних источников валютной выручки
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Федеральный суд США отклонил апелляцию венесуэльской PDVSA, пытающейся предотвратить продажу принадлежащей ей американской Citgo Petroleum одним из кредиторов Каракаса. На фоне усугубляющегося кризиса в Венесуэле PDVSA отчаянно пытается сохранить Citgo, чья сеть НПЗ в США перерабатывает тяжелую венесуэльскую нефть и обеспечивает ей приток твердой валюты. Но иностранные компании нацелились на Citgo, 49,9% акций которой заложены по кредиту «Роснефти», в попытке получить от Венесуэлы компенсацию за национализацию своих активов.
Одна из этих компаний, канадский золотодобытчик Crystallex, в августе получила в американском суде право продать PDV Holding, которая является материнской компанией Citgo и принадлежит PDVSA. Вырученные деньги должны компенсировать ей $1,4 млрд потерь, понесенных после того как Венесуэла отняла право на разработку одного из крупнейших месторождений золота в мире. После этого Crystallex обанкротилась в 2011 г., а впоследствии обратилась в суд с просьбой наложить взыскание на коммерческие активы PDVSA в США, представив нефтяную госкомпанию «альтер-эго» Венесуэлы.
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