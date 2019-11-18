Чем опасен договор «Яндекса» с государством

Топ-менеджеры и российские акционеры «Яндекса» празднуют. Они наконец придумали и, главное, согласовали с государством новую схему управления, которая, с одной стороны, позволит компании сохранить лицо и инвесторов, с другой – успокоить чиновников, которые очень переживают из-за иностранного влияния на компанию. Ведь почти 85% обычных акций «Яндекса» торгуются на американской бирже NASDAQ. То есть купить их может любой желающий без ведома российских властей. А «Яндекс» уже слишком большой и влиятельный, чтобы пускать это на самотек.