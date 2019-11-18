Чем пожертвовал «Яндекс», чтобы избавиться от политического давления
«Яндекс» нашел компромисс с властью: он создает Фонд общественных интересов, которому компания передаст часть управленческих функций. Фонд, управлять которым будут представители государственных вузов, сможет даже временно отстранять от должности гендиректора российского «Яндекса»
Решение о создании Фонда общественных интересов принял совет директоров «Яндекса», сообщила компания. 20 декабря проголосовать за это решение будет предложено акционерам – компании необходимо одобрение владельцев 75% голосующих акций. «Яндекс» будет согласовывать с фондом консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Также фонд получит право вето при назначении гендиректора российского «Яндекса» и сможет временно отстранять его от исполнения обязанностей.
Запуск фонда – решение, оптимальное для трех сторон, настаивает сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож в письме сотрудникам: «Это оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах «Яндекса» и защитит интересы страны».
Новая конструкция управления «Яндексом» согласована с администрацией президента и одобрена первыми лицами государства, знает человек, близкий к акционерам «Яндекса». «Яндекс» обсуждал новую структуру управления с сотрудниками администрации президента и чиновниками правительства, сообщил Волож на телеконференции с инвесторами: «Мы уверены, что получили широкую поддержку от государства». Администрация президента участвовала в разработке механизма Фонда общественных интересов, подтвердили «Ведомостям» два федеральных чиновника. Впрочем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг участие Кремля в согласовании новой корпоративной структуры «Яндекса».
Компания рассчитывает, что сняла с себя основные политические риски и давление на нее со стороны государства резко снизится, добавил источник «Ведомостей», близкий к акционерам. Очевидно, договоренности с администрацией президента подействовали: через несколько часов после объявления «Яндекса» депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что отзывает из Госдумы законопроект о жестком ограничении иностранного владения информационно значимыми ресурсами рунета.
При внесении поправок летом этого года депутат прямо говорил, что одна из главных целей его проекта – «Яндекс», 85% акций класса A которого свободно торгуются на американской бирже NASDAQ. Инвесторы восприняли поправки Горелкина очень нервно: после первого публичного обсуждения законопроекта в Госдуме «Яндекс» потерял $1,5 млрд капитализации. Во время этого обсуждения чиновники много говорили о том, что «Яндексу» пора позаботиться не только о своем бизнесе, но и об интересах страны.
Анонсированные «Яндексом» изменения в управлении компанией и отзыв поправок Горелкина инвесторов порадовали: на открытие NASDAQ 18 ноября котировки компании выросли почти на 9%.
Как будет устроен Фонд общественных интересов
Предполагается, что фонд будет владеть «золотой акцией» голландской Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») и 0,001% долей основного российского юрлица – ООО «Яндекс».
«Золотую акцию» фонду передаст Сбербанк, договоренности с ним уже достигнуты, знает человек, близкий к акционерам «Яндекса», и подтвердил источник в Сбербанке. Правление Сбербанка рассмотрит просьбу «Яндекса» 19 ноября, уточнил представитель банка.
Сам фонд будет учрежден Yandex N.V. в Калининграде в форме международного фонда – новой для России формы некоммерческой организации, уточнил представитель интернет-компании. Такие фонды в ближайшее время смогут создаваться в российских офшорах – специальных административных районах в Калининградской области и Приморском крае, необходимые для этого поправки недавно приняла Госдума. Управлять Фондом общественных интересов будет совет директоров, основу которого составят представители пяти государственных вузов: Высшей школы экономики, Московского физико-технического института, Московского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета и университета ИТМО. Трех независимых директоров в совет представят Российский союз промышленников и предпринимателей, Школа управления «Сколково» и Фонд поддержки 57-й школы в Москве, указано в сообщении «Яндекса». Еще три места в совете будут у топ-менеджеров самого «Яндекса» – Воложа, управляющего директора компании Тиграна Худавердяна и гендиректора ООО «Яндекс» Елены Буниной.
Сотрудники государственных вузов прямо обеспечат соблюдение интересов государства в фонде, объяснил «Ведомостям» человек, близкий к акционерам «Яндекса». Для «Яндекса» представители вузов гораздо комфортнее, чем представители госкомпаний: у первых не должно быть собственных бизнес-интересов и они не конкурируют с «Яндексом». Никаких имен директоров в совете фонда помимо собственных топ-менеджеров «Яндекс» пока не называет. Вузы согласуют своих кандидатов с администрацией президента, знает собеседник «Ведомостей», независимые директора были согласованы с интернет-компанией, так что в совете фонда соблюден необходимый баланс между интересами государства и интернет-компании.
Общую стоимость реструктуризации «Яндекс» оценил в $12 млн, в том числе $200 000 ежегодно компания будет тратить на поддержку работы Фонда общественных интересов.
Как фонд будет ограничивать «Яндекс»
Основная задача совета фонда – избрать двух новых членов совета директоров самого «Яндекса», совет которого соответственно вырастет с 10 директоров до 12. В качестве таких директоров «Яндекс» предлагает фонду директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова и гендиректора «ВТБ капитала» Алексея Яковицкого. Именно эти два директора и будут согласовывать консолидацию 10% и более акций «Яндекса», следить за тем, как интернет-компания обрабатывает персональные данные пользователей и кому передает существенную интеллектуальную собственность.
Совет директоров «Яндекса» обязан следовать решениям фонда – но только по тем вопросам, которые входят в его компетенцию. Если решения фонда намеренно не исполняются или совет «Яндекса» принимает решения, способные повлиять на национальную безопасность, фонд имеет право на крайнюю меру – временную замену гендиректора ООО «Яндекс», указано в сообщении компании: «После исправления ситуации руководитель будет восстановлен в должности». Также фонд прямо влияет на назначение гендиректора российского «Яндекса» и на избрание половины директоров в совете головного «Яндекса».
Получается, запуск фонда позволит соблюсти интересы государства и дает чиновникам инструменты для разрешения экстремальных ситуаций, но никак не повлияет на акционерную структуру «Яндекса» – на распределение капитала или голосов, на присутствие компании на бирже, доволен источник, близкий к акционерам «Яндекса».
Чем известны кандидаты в совет директоров «Яндекса»
Большую часть своей карьеры Алексей Яковицкий работал аналитиком – с 2000 г. он был аналитиком по телекоммуникациям в Объединенной финансовой группе, потом возглавил аналитический департамент этой компании, а затем – такой же отдел в российском Deutsche Bank. В «ВТБ капитале» Яковицкий работает с момента создания компании в 2008 г., в 2009 г. стал ее гендиректором, с 2011 г. – гендиректор одноименного холдинга. Яковицкий выступал свидетелем по делу бывшего министра экономики Алексея Улюкаева, поскольку «ВТБ капитал» был агентом по продаже «Башнефти». Сделка с «Роснефтью» была выгодной, заявил суду Яковицкий: «Если я правильно помню, предложенная компанией «Роснефть» сумма превышала верхний диапазон оценки, которую предоставил оценщик».
Алексей Комиссаров возглавляет Высшую школу госуправления в РАНХиГС, он также является проректором этой академии. Он же управляет АНО «Россия – страна возможностей», среди проектов которого конкурс управленцев «Лидеры России». Победители конкурса имеют шанс войти в кадровый резерв Высшей школы или так называемый президентский резерв. Комиссаров курирует и работу тренингов для этого резерва, эти тренинги проходят все будущие губернаторы. «Лидеры России» – любимый проект первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, рассказывали «Ведомостям» сотрудники администрации. Победители «Лидеров России» также могут получить себе в наставники высокопоставленных чиновников и глав госкорпораций, в том числе руководителя администрации президента Антона Вайно, помощника президента Андрея Белоусова. Вскоре после назначения Кириенко в администрацию Комиссаров стал одним из сопредседателей Общероссийского народного фронта.
Опрошенные «Ведомостями» специалисты по корпоративному праву говорят, что «Яндекс» придумал довольно сложную схему, но указывают, что каждый из ее элементов достаточно широко применяется в мире.
Так, старший директор Fitch Николай Лукашевич говорит о широком распространении практики использования государством «золотых акций» и общественных советов и типичности ограничения на консолидацию 10% и более акций в одних руках для технологических и медийных компаний. Иностранные корпорации часто используют специальные типы фондов, подобные тому, что сейчас создает и «Яндекс», добавляет руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок Максим Башкатов. Но регулирование таких фондов в России только вводится и поэтому вызывает массу вопросов, в том числе по прозрачности их работы, добавил он.
Что произойдет с пакетом Воложа
По распространенной в интернет-компаниях схеме у «Яндекса» два вида акций – типа A, которые дают их владельцам один голос на собрании акционеров, и типа B, дающие по 10 голосов. Последние, как правило, получают сотрудники и основатели компании. Крупнейшие иностранные акционеры «Яндекса», согласно раскрытиям компании в начале 2019 г., – инвестиционные компании Invesco (бывшая OppenheimerFunds, 6,41% акций класса А), Harding Loevner (5,47%) и Wellington Management (5,2%). Вопросы у чиновников вызывало то, что подавляющее большинство акций класса A торгуется на NASDAQ.
На что будут влиять новые спецдиректора
Спецдиректор от Фонда общественных интересов войдет в один из двух новых комитетов «Яндекса» по номинациям. Через этот подкомитет будет происходить избрание других четырех членов совета директоров «Яндекса», директор от фонда получит право вето на любую кандидатуру. Получается, что с учетом двух спецдиректоров и права вето на четырех других директоров фонд будет контролировать назначение половины совета директоров «Яндекса».
Меняется и процедура избрания гендиректора российского «Яндекса»: за его кандидатуру должны проголосовать не только восемь членов совета директоров компании, но и обязательно один из директоров, номинированных Фондом общественных интересов. Фонд же имеет право временно отстранить гендиректора российского «Яндекса», т. е. гендиректора ООО «Яндекс». Фонд может это сделать, например, в случае возникновения угрозы национальной безопасности, указано в документах компании, какого-либо описания таких угроз «Яндекс» не дает.
Еще одна болевая точка в обсуждениях чиновников и «Яндекса» – пакет самого Воложа. С одной стороны, он крупнейший акционер компании: согласно последнему раскрытию, ему принадлежит 9,8% капитала «Яндекса» и 48,2% голосов. Вместе с несколькими другими сотрудниками компании Волож контролирует больше 51% голосов «Яндекса». С другой – согласно уставу компании при продаже акций типа B их новому владельцу переходит не 10 голосов, а только один, то же самое происходит при наследовании в случае смерти владельца таких акций. Это значит, что после смерти Воложа или при продаже им акций контроль по голосам в «Яндексе» получат иностранцы, переживали чиновники.
Теперь Волож обязался не продавать 95% своих акций до января 2022 г., сообщил «Яндекс». Кроме того, Волож передает все свои акции в специальный семейный траст, который будет создан в ближайшее время. В случае его смерти траст в течение двух лет сохранит право собственности на акции класса B и обязуется голосовать по ним на собраниях акционеров в соответствии с рекомендациями совета директоров «Яндекса». Все эти изменения опять же призваны снять напряжение в отношениях «Яндекса» и государства, гарантировать стабильность управления компанией на ближайшие годы, говорит человек, близкий к его акционерам.
В Harding Loevner отказались от комментариев, в Wellington Management и Invesco на запрос «Ведомостей» не ответили. Большинство аналитиков положительно оценили предложенные советом директоров «Яндекса» изменения.
В подготовке статьи участвовали Мария Истомина, Светлана Бочарова, Елена Мухаметшина, Анна Михеева и Анна Еремина