Чем пожертвовал «Яндекс», чтобы избавиться от политического давления

Чем известны кандидаты в совет директоров «Яндекса»

Большую часть своей карьеры Алексей Яковицкий работал аналитиком – с 2000 г. он был аналитиком по телекоммуникациям в Объединенной финансовой группе, потом возглавил аналитический департамент этой компании, а затем – такой же отдел в российском Deutsche Bank. В «ВТБ капитале» Яковицкий работает с момента создания компании в 2008 г., в 2009 г. стал ее гендиректором, с 2011 г. – гендиректор одноименного холдинга. Яковицкий выступал свидетелем по делу бывшего министра экономики Алексея Улюкаева, поскольку «ВТБ капитал» был агентом по продаже «Башнефти». Сделка с «Роснефтью» была выгодной, заявил суду Яковицкий: «Если я правильно помню, предложенная компанией «Роснефть» сумма превышала верхний диапазон оценки, которую предоставил оценщик».

Алексей Комиссаров возглавляет Высшую школу госуправления в РАНХиГС, он также является проректором этой академии. Он же управляет АНО «Россия – страна возможностей», среди проектов которого конкурс управленцев «Лидеры России». Победители конкурса имеют шанс войти в кадровый резерв Высшей школы или так называемый президентский резерв. Комиссаров курирует и работу тренингов для этого резерва, эти тренинги проходят все будущие губернаторы. «Лидеры России» – любимый проект первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, рассказывали «Ведомостям» сотрудники администрации. Победители «Лидеров России» также могут получить себе в наставники высокопоставленных чиновников и глав госкорпораций, в том числе руководителя администрации президента Антона Вайно, помощника президента Андрея Белоусова. Вскоре после назначения Кириенко в администрацию Комиссаров стал одним из сопредседателей Общероссийского народного фронта.