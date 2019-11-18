Песков: Кремль не согласовывал изменения в управлении «Яндексом»
Администрация президента не согласовывала создание Фонда общественных интересов, который будет принимать участие в управлении «Яндексом», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такого согласования от Кремля и не требовалось. Однако власти «с большим вниманием» следят за изменениями в компании, так как она является системообразующей.
«Яндекс» в понедельник объявил о создании специального фонда, который получит часть управленческих функций. Компания будет согласовывать с ним консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности, а также персональных данных пользователей. Фонд сможет даже временно отстранять гендиректора российского «Яндекса». Фонд будет зарегистрирован в офшоре в Калининграде, им будет управлять совет директоров, в который от государства войдут ректоры пяти крупных российских университетов.
Собеседник «Ведомостей», близкий к акционерам «Яндекса», утверждал, что новая схема управления компанией была в подробностях согласована с администрацией президента и одобрена первыми лицами государства. Федеральный чиновник добавлял, что Кремль даже участвовал в разработке новых правил. Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож в письме сотрудникам не указывал, что власти принимали участие в обсуждении, но подчеркнул, что эти изменения позволят в том числе «защитить интересы страны».