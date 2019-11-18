Песков: Кремль не согласовывал изменения в управлении «Яндексом»

«Яндекс» в понедельник объявил о создании специального фонда, который получит часть управленческих функций. Компания будет согласовывать с ним консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности, а также персональных данных пользователей. Фонд сможет даже временно отстранять гендиректора российского «Яндекса». Фонд будет зарегистрирован в офшоре в Калининграде, им будет управлять совет директоров, в который от государства войдут ректоры пяти крупных российских университетов.