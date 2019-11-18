«Яндекс» вместе с чиновниками придумал новую структуру управления компанией

Теперь Волож обязался не продавать 95% своих акций в течение двух лет – до января 2022 г., сообщил «Яндекс». Кроме того, Волож передает все свои акции в специальный семейный траст, который будет создан в ближайшее время. В случае его смерти траст в течение двух лет сохранит право собственности на акции класcа B и обязуется голосовать по ним на собраниях акционеров в соответствии с рекомендациями совета директоров «Яндекса». Все эти изменения опять же призваны снять напряжение в отношениях «Яндекса» и государства, гарантировать стабильность управления компании на ближайшие годы, говорит человек, близкий к ее акционерам.