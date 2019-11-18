Депутат Горелкин отзовет законопроект о значимых интернет-ресурсах

«Яндекс» в понедельник объявил о создании специального Фонда общественных интересов, который получит часть функций по управлению. Компания будет согласовывать с ним консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей, а также фонд сможет временно отстранять гендиректора российского «Яндекса». Фонд будет зарегистрирован в российском офшоре – в Калининграде. Управлять им будет совет директоров, в который войдут представители пяти государственных вузов, три независимых директора от РСПП, Школы управления «Сколково» и Фонда поддержки 57-й школы в Москве, а также три топ-менеджера «Яндекса» – сооснователь компании Аркадий Волож, управляющий директор Тигран Худавердян и гендиректор ООО «Яндекс» Елена Бунина.