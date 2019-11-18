Депутат Горелкин отзовет законопроект о значимых интернет-ресурсах
Депутат Госдумы Антон Горелкин отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах, сообщил он в своем Telegram-канале. Горелкин планирует доработать поправки с учетом отзыва правительства, которое предложило увеличить допустимое иностранное участие в значимых интернет-ресурсах с 20 до 50% минус 1 акция.
Горелкин заявил «Ведомостям», что отзыв законопроекта никак не связан с сегодняшним решением «Яндекса» об изменении структуры управления: «Решение «Яндекса» – это приятная неожиданность. Я удивлен их решением. Действия «Яндекса» и мой законопроект – это действия в одном направлении по защите нашего цифрового суверенитета, но они никак не связаны». Он говорит, что принял решение отозвать законопроект еще на прошлой неделе, а отзовет его в ближайшее время на этой неделе.
Представитель «Яндекса» заявил, что компания поддерживает отзыв законопроекта и считает, что «его идеи могут быть достигнуты менее болезненными для интернет-индустрии методами».
«Яндекс» в понедельник объявил о создании специального Фонда общественных интересов, который получит часть функций по управлению. Компания будет согласовывать с ним консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей, а также фонд сможет временно отстранять гендиректора российского «Яндекса». Фонд будет зарегистрирован в российском офшоре – в Калининграде. Управлять им будет совет директоров, в который войдут представители пяти государственных вузов, три независимых директора от РСПП, Школы управления «Сколково» и Фонда поддержки 57-й школы в Москве, а также три топ-менеджера «Яндекса» – сооснователь компании Аркадий Волож, управляющий директор Тигран Худавердян и гендиректор ООО «Яндекс» Елена Бунина.
Новая схема управления компанией была в подробностях согласована с администрацией президента и одобрена первыми лицами государства, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к акционерам «Яндекса». Федеральный чиновник добавлял, что Кремль даже участвовал в разработке новых правил. Волож в письме сотрудникам не указывал, что власти принимали участие в обсуждении, но подчеркнул, что эти изменения позволят в том числе «защитить интересы страны». При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что администрация президента не согласовывала изменения в управлении «Яндексом» и такое согласование не требовалось.
Горелкин внес в Госдуму законопроект о значимых интернет-ресурсах в конце июля. Он сам заявлял, что его инициатива направлена прежде всего на «Яндекс» и Mail.ru Group. В связи с этим котировки «Яндекса» рухнули более чем на 15% на бирже NASDAQ. При этом Горелкин допускал, что законопроект может быть полностью переписан ко второму чтению.