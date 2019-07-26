Иностранцев ограничивают в «Яндексе» и Mail.ru Group

Андрей Гордеев / Ведомости

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин в последний день весенней сессии внес на рассмотрение парламента поправки, которые ограничивают право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития инфраструктуры интернет-ресурсами. Как и в ситуации с официально зарегистрированными СМИ, владение иностранцев и иностранных компаний ограничивается 20% долей или акций. Но в отличие от СМИ работу в России такого ресурса с большей долей иностранцев все же может разрешить специальная правительственная комиссия.

Отбор ресурсов

Поправки расплывчато описывают, что такое значимый информационный ресурс: учитывается количество его пользователей, объем и состав накапливаемой информации, ожидаемый эффект для развития национальной информационной и коммуникационной инфраструктуры, технологий обмена данных. Таким ресурсом может быть признан сайт или программное обеспечение, которое позволяет владельцу собирать данные о российских пользователях. Под это определение могут попасть самые разные интернет-площадки и цифровые платформы, мобильные приложения и даже операторы связи.

Признать ресурс информационно значимым может специальная правительственная комиссия, предложения для нее готовит Роскомнадзор.

Для кого подготовили проект

Ограничение направлено на IT-компании, работающие в России, прежде всего «Яндекс» и Mail.ru Group, заявил «Ведомостям» Горелкин. Он полагает, что информационно значимыми будут признаны 3–5 сервисов, возможно, включая операторов связи. Это стратегические игроки, которые обрабатывают огромное количество данных, включая персональные данные. При этом это фактически иностранные компании с непрозрачной, по мнению депутата, структурой собственности.

В свободном обращении на американской Nasdaq находится 85% акций «Яндекса» класса А (у каждой такой акции один голос). Крупнейший акционер поисковика – его основатель Аркадий Волож, у которого по состоянию на февраль 2019 г. было 10% капитала компании и 48,4% голосов, сообщал «Яндекс».

Ровно половина капитала Mail.ru Group торгуется в виде расписок на Лондонской бирже. Они же дают 21% голосов, 59% голосов – у российской «МФ Технологии», 12,4% – у южноафриканской Naspers, 4,5% – у «Мегафона» и 3,3% – у китайского Tencent.

Правительственная комиссия в каждом отдельном случае сможет прописать структуру собственности IT-компании, добавляет автор поправок. Например, чиновники укажут, какая доля компании может размещаться на зарубежной бирже или оставаться у иностранных собственников.

Как поступят с нарушителями

Если ресурс признается значимым, но его владельцы не выполняют предписаний по ограничению доли иностранцев, то иностранные акционеры сохраняют за собой лишь право голоса в отношении 20% долей или акций. Также владельцам ресурса запрещается размещать любую рекламу на таком сайте. Получается, поправки ориентированы в первую очередь на сервисы, которые зарабатывают на рекламе. Блокировки и закрытия ресурсов неэффективны, объясняет Горелкин, отказ в рекламе – гораздо более эффективный инструмент воздействия.

Горелкин внес проект по просьбе сотрудников администрации президента, сообщили «Ведомостям» сотрудники двух интернет-компаний. Один сослался на предварительные обсуждения этого вопроса с чиновниками, второй – на собеседников среди депутатов Госдумы.

Иностранное участие в капитале российских технологических компаний не впервые волнует власти. В августе 2017 г. Минкомсвязи предложило ограничить таким образом иностранное участие в так называемых точках обмена трафиком, однако под предложенное чиновниками определение подпадали не только эти элементы инфраструктуры, но и сети операторов связи в целом. Это обеспокоило отрасль. В октябре четыре крупнейших оператора связи критиковали инициативу в письме Николаю Никифорову, занимавшему тогда пост министра связи. В ноябре формулировку раскритиковало и Минэкономразвития.

Как реагируют инвесторы

Инвесторы «Яндекса» негативно оценили внесенный законопроект. Сначала на открытии биржи в пятницу, 26 июля, котировки поисковика резко выросли: компания опубликовала финансовые результаты II квартала, которые позитивно оценили аналитики. Выручка «Яндекса» вновь увеличилась более чем на 40%, а рентабельность улучшилась. На пике котировки прибавили в пятницу больше 10% к цене закрытия предыдущего дня. Но после 19.00 мск котировки начали реагировать на новости о возможном ограничении иностранного капитала, и к 20.00 мск весь рост котировок был съеден, на несколько минут котировки даже ушли в минус, но затем снова немного подорожали. На 20.30 мск весь «Яндекс» стоил $12,69 млрд, что на 1,1% больше, чем днем ранее.

Торги на Лондонской бирже, где обращаются расписки Mail.ru Group, к моменту появления новостей о поправках уже были закрыты.

Что думает рынок

Представитель Mail.ru Group считает вероятность принятия поправок в таком виде низкой, компания намерена принять участие в его обсуждении. Но даже в случае принятия в текущем виде правительственная комиссия может согласовать текущую структуру управления Mail.ru Group, поскольку у российских акционеров больше контрольного пакета акций этой компании.

В проекте не прописаны четкие критерии к информационно значимых ресурсам, даже не указано, что речь идет именно о российских компаниях, скептичен ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Для защиты критически важной инфраструктуры и информации в России уже действует соответствующий закон, напоминает он, нецелесообразно совмещать несколько разных норм для технологических компаний.

«В случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями. В результате пострадают конечные пользователи, – заявил представитель «Яндекса». – Мы считаем, что законопроект в текущем виде не должен быть принят и готовы участвовать в его обсуждении».

Данные российских граждан в «Мегафоне» надежно защищены, уверяет представитель оператора. Он называет текущую версию поправок сырой, ее применение приведет к дискриминации российских компаний, работающих с большими данными, а иностранные интернет-компании продолжат развивать собственные проекты в этой области. Это может привести к к обвалу только формирующегося в России рынка больших данных, заключает он.

«Вымпелком» изучает законопроект, сообщил его представитель. Представитель МТС отказался от комментариев.