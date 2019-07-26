Акции «Яндекса» падают после внесения законопроекта о значимых интернет-ресурсах

Генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож Максим Стулов / Ведомости

Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq начали падение. На 22.17 мск оно составило 3,33% (бумаги торговались за $37,14 против $40,3 на открытии биржи). В моменте падение составляло 5,88%, но затем котировки пошли вверх.

Ранее в пятницу, 26 июля, в Госдуму был внесен законопроект, ограничивающий право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития российской инфраструктуры интернет-ресурсами. Автор законопроекта – депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин заявил «Ведомостям», что ограничение направлено на IT-компании, работающие в России, прежде всего «Яндекс» и Mail.ru Group. Он отметил, что информационно значимыми, вероятно, будут признаны 3–5 сервисов, в их число могут попасть и операторы связи.

Депутат пояснил, что инициатива затронет стратегических игроков, которые обрабатывают огромное количество данных, включая персональные данные россиян. При этом это фактически иностранные компании с непрозрачной, по мнению депутата, структурой собственности. Как и в ситуации с официально зарегистрированными СМИ, владение иностранцев и иностранных компаний в случае принятия законопроекта будет ограничено 20% долей или акций. Но в отличие от СМИ работу в России такого ресурса с большей долей иностранцев все же может разрешить специальная правительственная комиссия.

Представитель «Яндекса» заявил, что документ в текущем виде не должен быть принят и компания готова участвовать в его обсуждении. «В случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями. В результате пострадают конечные пользователи, подчеркнул он.

В октябре прошлого года акции «Яндекса» рухнули на слухах о возможной покупке Сбербанком доли в компании, которые впоследствии не подтвердились. Информация об интересе госбанка к «Яндексу» появилась во второй половине дня 18 октября, после чего котировки поползли вниз. Всего за два дня компания потеряла 24% на Nasdaq и Московской бирже, ее капитализация тогда снизилась с $11,8 млрд до $9 млрд.

Только к концу января 2019 г. акции «Яндекса» смогли отыграть падение. Но после выхода отчетности за 2018 г. инвесторы устроили распродажу: 15 февраля акции подешевели на Nasdaq на 8,5% до $31,4. Аналитики, опрошенные «Ведомостями», назвали финансовые показатели хорошими и связывали реакцию инвесторов с желанием зафиксировать прибыль. Кроме того, тогда выход отчетности «Яндекса» совпал с новостями о задержании основателя Вaring Vostok американца Майкла Калви и других сотрудников фонда. Американские СМИ, описывая дело Baring Vostok, называли главной его инвестицией именно «Яндекс», не уточняя, что фонд уже вышел из ИТ-компании.

В свободном обращении на американской Nasdaq находится 85% акций «Яндекса» класса А (у каждой такой акции один голос). Крупнейший акционер поисковика – его основатель Аркадий Волож, у которого по состоянию на февраль 2019 г. было 10% капитала компании и 48,4% голосов, сообщал «Яндекс».