Почему «Яндекс» подешевел на $2,8 млрд

На новостях о возможной покупке Сбербанком котировки «Яндекса» обвалились на 24%, и теперь компания стоит $9 млрд

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Всего за два дня Yandex потерял 24% на NASDAQ и на Московской бирже Сергей Портер / Ведомости

Акции головной компании поисковика – голландской Yandex NV за пятницу, 19 октября, подешевели на 7% на NASDAQ и на 19,9% на Московской бирже. Процесс начался еще накануне после новостей о том, что Сбербанк может стать крупным акционером компании. Как рассказывали источники «Ведомостей», госбанк добивается значительного влияния на компанию, один из вариантов – покупка не менее 30% акций. Предправления Сбербанка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис опровергали информацию о том, что банк ведет переговоры о получении банком пакета, дающего значительное влияние на поисковик. Сооснователь и основной владелец «Яндекса» Аркадий Волож обсуждать это отказывался.

Информация об интересе госбанка к «Яндексу» появилась во второй половине дня 18 октября. В этот же день и началось падение. Всего за два дня Yandex потерял 24% на NASDAQ и на Московской бирже, его капитализация снизилась с $11,8 млрд до $9 млрд.