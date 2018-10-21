Почему «Яндекс» подешевел на $2,8 млрд
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Акции головной компании поисковика – голландской Yandex NV за пятницу, 19 октября, подешевели на 7% на NASDAQ и на 19,9% на Московской бирже. Процесс начался еще накануне после новостей о том, что Сбербанк может стать крупным акционером компании. Как рассказывали источники «Ведомостей», госбанк добивается значительного влияния на компанию, один из вариантов – покупка не менее 30% акций. Предправления Сбербанка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис опровергали информацию о том, что банк ведет переговоры о получении банком пакета, дающего значительное влияние на поисковик. Сооснователь и основной владелец «Яндекса» Аркадий Волож обсуждать это отказывался.
Информация об интересе госбанка к «Яндексу» появилась во второй половине дня 18 октября. В этот же день и началось падение. Всего за два дня Yandex потерял 24% на NASDAQ и на Московской бирже, его капитализация снизилась с $11,8 млрд до $9 млрд.
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