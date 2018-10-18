Сбербанк может стать крупным акционером «Яндекса»

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Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Сбербанк хочет стать крупным акционером «Яндекса» и ведет об этом переговоры с основателем и основным владельцем компании Аркадием Воложем, рассказал «Ведомостям» знакомый топ-менеджеров банка. Схему возможной сделки он не знает, предложение на бумаге, по его данным, не сделано, уточняет он. По его данным, есть разные варианты – от получения госбанком фактического контроля над компанией (с помощью голосующих акций), но минимальной планкой представители Сбербанка называют 30%.

Такие переговоры идут, говорят федеральный чиновник и человек, знающий это от другого федерального чиновника. По словам одного, Сбербанк – фаворит, но не единственный претендент на «Яндекс», а решения пока нет.