Сбербанк может стать крупным акционером «Яндекса»
Власти недовольны излишней независимостью компании
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Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Сбербанк хочет стать крупным акционером «Яндекса» и ведет об этом переговоры с основателем и основным владельцем компании Аркадием Воложем, рассказал «Ведомостям» знакомый топ-менеджеров банка. Схему возможной сделки он не знает, предложение на бумаге, по его данным, не сделано, уточняет он. По его данным, есть разные
Такие переговоры идут, говорят федеральный чиновник и человек, знающий это от другого федерального чиновника. По словам одного, Сбербанк – фаворит, но не единственный претендент на «Яндекс», а решения пока нет.
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