Сбербанк и Rambler собираются совершить переворот на ресторанном рынке

Если идея Сбербанка и Rambler воплотится, клиенты ресторана будут приходить не к пустым тарелкам, а к уже поданным блюдам Евгений Разумный / Ведомости

Компанию «Фудплекс» в конце июня учредили, по данным Kartoteka.ru, Сбербанк, Rambler & Co, а также Григорий Гуревич и Евгений Малахов, основатели компании UCS (программное обеспечение для ресторанов). Сотрудник Rambler & Co рассказывал «Ведомостям», что интернет-холдинг и Сбербанк договорились создать сервис для ресторанов. Представитель Сбербанка подтвердил, что банк, Rambler & Co, Гуревич и Малахов создают платформу для ресторанного рынка «Фудплекс».

Партнером станет и GHP Group (финансовый управляющий), рассказал человек, знакомый с деталями проекта: сделка должна быть закрыта в августе, банк получит 35% ООО «Фудплекс», Rambler & Co – 30%, остальное делят GHP, Гуревич и Малахов. Гендиректор российской GHP Денис Суханов подтвердил, что компания рассматривает инвестиции в проект. Представитель Rambler & Co сообщил, что холдинг ведет переговоры о запуске «Фудплекса». Связаться с Гуревичем и Малаховым не удалось.