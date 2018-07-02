Сбербанк и Rambler собираются совершить переворот на ресторанном рынке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Компанию «Фудплекс» в конце июня учредили, по данным Kartoteka.ru, Сбербанк, Rambler & Co, а также Григорий Гуревич и Евгений Малахов, основатели компании UCS (программное обеспечение для ресторанов). Сотрудник Rambler & Co рассказывал «Ведомостям», что интернет-холдинг и Сбербанк договорились создать сервис для ресторанов. Представитель Сбербанка подтвердил, что банк, Rambler & Co, Гуревич и Малахов создают платформу для ресторанного рынка «Фудплекс».
Партнером станет и GHP Group (финансовый управляющий), рассказал человек, знакомый с деталями проекта: сделка должна быть закрыта в августе, банк получит 35% ООО «Фудплекс», Rambler & Co – 30%, остальное делят GHP, Гуревич и Малахов. Гендиректор российской GHP Денис Суханов подтвердил, что компания рассматривает инвестиции в проект. Представитель Rambler & Co сообщил, что холдинг ведет переговоры о запуске «Фудплекса». Связаться с Гуревичем и Малаховым не удалось.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}