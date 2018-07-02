Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4599 от 02.07.2018 под заголовком: Кушать подано онлайн

Сбербанк и Rambler собираются совершить переворот на ресторанном рынке

Их совместное предприятие позволит заказывать блюда до прихода в заведение
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Компанию «Фудплекс» в конце июня учредили, по данным Kartoteka.ru, Сбербанк, Rambler & Co, а также Григорий Гуревич и Евгений Малахов, основатели компании UCS (программное обеспечение для ресторанов). Сотрудник Rambler & Co рассказывал «Ведомостям», что интернет-холдинг и Сбербанк договорились создать сервис для ресторанов. Представитель Сбербанка подтвердил, что банк, Rambler & Co, Гуревич и Малахов создают платформу для ресторанного рынка «Фудплекс».

Партнером станет и GHP Group (финансовый управляющий), рассказал человек, знакомый с деталями проекта: сделка должна быть закрыта в августе, банк получит 35% ООО «Фудплекс», Rambler & Co – 30%, остальное делят GHP, Гуревич и Малахов. Гендиректор российской GHP Денис Суханов подтвердил, что компания рассматривает инвестиции в проект. Представитель Rambler & Co сообщил, что холдинг ведет переговоры о запуске «Фудплекса». Связаться с Гуревичем и Малаховым не удалось.

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Комментарии  ()
komandir
22:01 01.07.2018
А что случилось с UCS, что продали долю Ремблеру, который тоже чуть живой и влезли с партнерством со Сбербанком? Вроде они были очень круты: Компания UCS имеет 21 представительство за рубежом и дилерскую сеть в более чем 90 городах России, 33 странах Европы, Азии и Африки
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