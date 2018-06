Российский ресторан впервые вошел в топ-15 лучших в мире

За год White Rabbit поднялся в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants на восемь позиций

Ресторан White Rabbit признается одним из лучших в мире четвертый год подряд

Московский ресторан White Rabbit (шеф Владимир Мухин) занял 15-е место в рейтинге лучших ресторанов мира The World’s 50 Best Restaurants. Это лучший результат для российского заведения за всю историю рейтинга. За год White Rabbit улучшил свой результат на восемь позиций — в прошлом году он попал на 23-е место. Кроме того, в расширенный рейтинг (топ-100) этого года включены московские рестораны Selfie (шеф Анатолий Казаков удостоился 70-го места) и Twins Garden (шефам братьям Ивану и Сергею Березуцкому отдали 72-е место).

White Rabbit впервые оказался в топ-50 The World’s 50 Best Restaurants в 2015 г. на 23-м месте и тогда же заслужил отдельную награду Highest New Entry, которую присуждают за самый впечатляющий прорыв года и самое высокое место из тех ресторанов, что оказались в топ-50 в первый раз. Затем White Rabbit попадал на 18-е место в 2016 г. и 23-е в 2017 г. «Мы вернулись на 23-е место, чтобы стать лучше», — пообещал тогда Мухин.

Концепция White Rabbit остается неизменной — современная интерпретация русской кухни, блюда из сезонных российских продуктов. «Русская еда — это я. Борщ течёт в моей крови. Я очень надеюсь, что мои дети и их дети вырастут вместе с новой русской кухней, на эволюции русской кухни», — шутил Мухин в одном из интервью. Представление Мухина о новой русской кухне передает авторский дегустационный сет, который он обновляет каждый год. Сейчас действует сет Russian Evolution стоимостью 10 000 руб. Он включает, например, «сало» из мякоти молодого кокоса, морские гребешки под «снегом» из эвкалипта и йогурта, сожженную в дровяной печи капусту с соусом из трех видов икры. В этом году в меню White Rabbit впервые появился веганский сет, включающий блюда только из овощей, фруктов и орехов: свеклу и «фуа-гра» из фундука, сморчки, мусс из миндаля и слабосоленые огурцы, кейк из кешью и сгущенка из кокосового и кедрового молока. «Веганское меню — сложная и очень интересная задача для повара. Чтобы справиться с ней, нужны хорошие продукты и техника исключительного качества, которая позволит сохранить их вкус и полезные свойства», — поясняет Мухин свой интерес к новой теме.

Лучшие шефы России по версии The World’s Best Restaurants

Лучшим шефом мира второй раз признан знаменитый итальянец Массимо Боттура, ранее его ресторан Osteria Francescana занимал первую строчку в 2016 г. Вторым назвали испанский El Celler de Can Roca братьев Рока (лидер 2015 года). Замыкает тройку французский ресторан Mirazur (шеф-повар Мауро Колагреко). Прошлогодний лидер Eleven Madison Park (США, шеф Дэниэл Хамм) опустился на четвертое место.

Также в десятку лучших вошли рестораны Mugaritz (Испания, шефы Андони Луиса Адуриса и Хуан Варгас), Asador Etxebarri (Испания, Виктор Аргинсонис), Gaggan (Таиланд, Гагган Ананд), Arpège (Франция, шеф Ален Пассар). Кроме того, в топ-10 второй год подряд включают сразу два перуанских ресторана - Maido (7-место, шеф Мицухару Цумура) и Central (6-е место, шеф Вирхилио Мартинес).

Рейтинг The World’s Best Restaurants составляется британским журналом Restaurant Magazine ежегодно с 2002 г. Сначала жюри объявляет топ с 51-го по 100-е место, спустя неделю – с 1-го по 50-е. Лучших определяют тайным голосованием. В жюри премии входят ресторанные критики, шеф-повара, рестораторы и уважаемые гурманы. Помимо основного рейтинга в течение года публикуют дополнительные. Например, объявляют лучшую женщину-шефа, шефа-кондитера, лучшие рестораны Азии и Латинской Америки.