Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4660 от 25.09.2018 под заголовком: «Яндекс» займет свое место

«Яндекс» хочет построить собственную штаб-квартиру рядом с «Лужниками»

Площадь комплекса может составить до 250 000 кв. м
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«Яндекс» нашел несколько площадок возле стадиона «Лужники» – под строительство штаб-квартиры, рассказал «Ведомостям» один из партнеров интернет-компании. По его словам, переговоры об одном из участков находятся в продвинутой стадии, но сделка пока не закрыта.

Назвать расположение этого участка он отказался. «Интернет-компания какое-то время назад приостановила поиск площадок под собственный офис, что означает, что она определилась с местом его расположения», – добавляет один из консультантов по недвижимости.

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