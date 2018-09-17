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«Яндекс» и Сбербанк начали продавать еду через маркетплейс «Беру»

«Яндекс» и Сбербанк начали продавать продукты питания через торговую площадку «Беру», запущенную совместным предприятием компании и банка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Маркета».

По началу через торговую площадку «Беру» можно будет купить лишь продукты с длительным сроком годности, в том числе растительное масло, хлопья, чай, кофе, шоколад, напитки от Nestle, Mondelez, Mars, Jacobs, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever и других производителей. К концу года платформа рассчитывает увеличить число продуктовых позиций до 15 000.

Сбербанк и «Яндекс» подписали обязывающее соглашение о создании предприятия электронной торговли на базе «Яндекс.Маркета» в декабре 2017 г. Согласно договоренностям Сбербанк купил вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на 30 млрд руб. (около $500 млн). На момент сделки партнеры оценивали все предприятие в 60 млрд руб. без учета будущей синергии.

В апреле 2018 г. «Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по созданию совместного предприятия. Стороны выбрали три направления для нового бизнеса: создание маркетплейса для поставщиков с внутреннего рынка, развитие самого «Яндекс.Маркета» и сегмента трансграничной онлайн-торговли.

В мае в тестовом режиме заработал маркетплейс под названием «Беру», ориентированный на поставщиков с внутреннего рынка. Изначально через платформу можно было купить электронику, компьютерную и бытовую технику, товары для дома и дачи, детские товары и товары для животных.

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