«Яндекс.Маркету» предложено отказаться от бренда «Беру» и аннулировать домен

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Как следует из текста претензии, Дорф предложила «Яндекс.Маркету», в частности, признать ее права на товарный знак «Беру!», прекратить администрирование домена beru.ru и аннулировать его, прекратить предложение к продаже и прочие действия с использованием бренда Андрей Гордеев / Ведомости

О запуске тестовой версии торговой онлайн-площадки «Беру» со Сбербанком «Яндекс» сообщил 21 мая. После этого выяснилось, что под таким же названием работает проект «Беру!» Александры Дорф. Это онлайн-площадка, помогающая частным лицам отдать ненужные вещи другим, получить за это условные баллы и затем потратить их на приобретение вещей у других пользователей сервиса. На операционную компанию сервиса зарегистрирован и товарный знак. Проект Дорф работает на домене beru.io, «Яндекс.Маркета» – beru.ru. Домен в зоне .ru Дорф не выкупила из-за его цены, объясняла она на своей странице в Facebook.

Берется все

Дорф как гендиректор ООО «Беру!» 24 мая направила «Яндекс.Маркету» досудебную претензию и предложила пути «мирного урегулирования ситуации». «Ведомости» ознакомились с текстом претензии. Дорф подтвердила отправку документа. По ее словам, пока «Яндекс.Маркет» не дал официального ответа. Пресс-служба «Яндекс.Маркета» не ответила на вопросы по существу. На прошлой неделе первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис в интервью Business FM говорил, что маркетплейс «Беру» – «это пока тестовый режим и тестовое название».

Как следует из текста претензии, Дорф предложила «Яндекс.Маркету», в частности, признать ее права на товарный знак «Беру!», прекратить администрирование домена beru.ru и аннулировать его, прекратить предложение к продаже и прочие действия с использованием бренда. Кроме того, Дорф предлагает выплатить ей 5 млн руб. в соответствии с положением Гражданского кодекса: «Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации».

«Найдется все»