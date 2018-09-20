«Яндекс» готов очистить поисковую выдачу от пиратов

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Топ-менеджер «Яндекса» утверждает, что поисковик сам заинтересован в легализации контента в рунете Максим Стулов / Ведомости

Возможно, вскоре российские интернет-пользователи не смогут так легко находить через поисковики пиратские фильмы и сериалы. Интернет-компании, медиахолдинги и чиновники обсуждают внесудебный механизм удаления из поисковой выдачи ссылок на сайты с нелегальным контентом, рассказали «Ведомостям» два продюсера, сотрудники трех медиакомпаний и два чиновника. По их словам, в среду, 19 сентября, правообладатели и интернет-компании обсуждали проект соглашения в администрации президента. На встрече присутствовали сотрудники «Яндекса», Google, Mail.ru Group, «Газпром-медиа», Национальной медиа группы (НМГ), Роскомнадзора и представитель Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Представители Роскомнадзора, НМГ, «Газпром-медиа» и АПКиТ подтвердили, что работа над таким соглашением ведется, но деталей не раскрыли. «Яндекс» участвует в разработке новой антипиратской концепции, говорит его представитель, но подробности обсуждать отказывается. Представитель Google от комментариев отказался.