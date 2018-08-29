«Яндекс» назвал необоснованным требование удалить ссылки на пиратский контент

Но остановить блокировку «Яндекс.Видео» без удаления ссылок у поисковика не получится

Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс» планирует обжаловать решение Мосгорсуда об удалении ссылок на пиратский контент из выдачи сервиса «Яндекс.Видео», говорится в заявлении компании. 28 августа замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что «Яндекс.Видео» может быть заблокирован, если к вечеру 30 августа компания не удалит ссылки на пиратские сайты.

«Мы считаем требования в наш адрес необоснованными и не соответствующими законодательству и будем обжаловать определения Московского городского суда», - говорится в заявлении компании.

Представитель «Яндекса» отказался отвечать на вопрос «Ведомостей», значит ли это заявление, что компания не будет удалять ссылки в отведенный для этого срок. Также он отказался уточнить, направила ли компания уже соответствующее заявление в Мосгорсуд или когда это сделает.

Даже если «Яндекс» отправит заявление об оспаривании обеспечительных мер в Мосгорсуд до 31 августа и при этом не удалит ссылки, Роскомнадзор начнет процедуру блокировки страниц на «Яндекс.Видео», заявил «Ведомостям» Субботин, комментируя заявление «Яндекса». Роскомнадзор руководствуется вынесенным определением Мосгорсуда, объяснил он: ситуация изменится и «Яндекс» избежит блокировки только после того, как суд рассмотрит заявление «Яндекса» и решит отменить собственное решение об обеспечительных мерах. Или если «Яндекс» все-таки удалит спорные ссылки, добавил Субботин.

«Яндекс» в своем заявлении отмечает, что закон, по которому в интернете блокируется пиратский контент, не распространяется на поисковики. По его мнению, по закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» пиратский контент должен блокироваться на стороне владельца сайта и на его зеркалах, а на поисковики это не распространяется. «Система работает так уже давно», - подчеркнула компания.

«Яндекс» отметил, что выступает за честный интернет: пользователь должен получать качественный легальный контент, а правообладатели - законные деньги. В пример компания привела свои сервисы «Яндекс.Музыка» и «Кинопоиск». Мосгорсуд же, утверждает «Яндекс», вынес определения, «кардинально противоречащие его собственной ранее сложившейся практике по этому вопросу». «Что еще хуже, они не решают проблемы спорного контента, так как ресурсы с таким контентом будут доступны в других поисковых системах, социальных сетях и так далее», - заключила компания.

Мосгорсуд 24 августа удовлетворил заявления телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2x2, «Супер» и обязал «Яндекс» убрать из списка выдачи в поисковике ссылки на пиратские копии четырех сериалов, принадлежащих «Газпром-медиа». В понедельник, 27 августа, Роскомнадзор направил «Яндексу» уведомление о необходимости закрыть доступ к этому контенту через сервис «Яндекс.Видео».

Пресс-служба «Газпром-медиа» отказалась от комментариев.

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