Решение о блокировке «Яндекс.Видео» – прецедент для медиаиндустрии в России
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Роскомнадзор официально предупредил «Яндекс», что, если компания до 31 августа не удалит ссылки на нелегальные копии сериалов в своем разделе с видео, соответствующие страницы на yandex.ru будут заблокированы, сообщил заместитель руководителя этого ведомства Вадим Субботин. Поскольку многие провайдеры в России до сих пор не умеют корректно блокировать отдельные страницы, это означает, что к сентябрю многие пользователи рунета могут остаться без доступа к «Яндекс.Видео». Это первая угроза столь массовой блокировки в истории крупнейшей компании рунета.
Представитель «Яндекса» от комментариев отказался.
Блокировка поиска
Проблемы у «Яндекса» возникли из-за исков «Газпром-медиа»: холдинг обнаружил в разделе видео пиратские копии сериалов, которые шли в эфире его развлекательных каналов. Это четыре сериала – «Домашний арест», «Вне игры», «Мистические истории» и «Осторожно, земляне». Каналы обратились в Мосгорсуд, который принял обеспечительные меры по всем четырем искам, а именно поручил Роскомнадзору заблокировать соответствующие страницы на «Яндекс.Видео» до рассмотрения дел по существу. «Яндекс» избежит блокировки, только если удалит спорный контент.
Это стандартная процедура блокировки доступа к пиратскому контенту, которая действует в России с 2015 г., по ней в рунете временно или постоянно заблокирован доступ к десяткам тысяч страниц и сайтов.
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