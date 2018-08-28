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Роскомнадзор дал «Яндексу» три дня на удаление пиратского контента

У «Яндекса» есть трое суток на удаление пиратского контента в «Яндекс.Видео». Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, передает «Интерфакс».

«У «Яндекса» есть трое суток, чтобы получить документы и принять меры. Исходим из буквы закона», – сказал он. Субботин пояснил, что трое суток отсчитывается с момента, когда компании направили уведомление о необходимости исполнить решение суда. Срок истечет в четверг, 30 августа, «ближе к вечеру», добавил замглавы ведомства.

По его словам, регулятор пока не получил от компании «обратную реакцию». По закону, подчеркнул он, если компания не примет мер, она должна быть заблокирована. Субботин отметил, что Роскомнадзор готов к консультациям с компанией по этому вопросу.

24 августа Мосгорсуд удовлетворил заявления телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2x2, «Супер» и обязал «Яндекс» убрать из списка выдачи в своем поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих «Газпром-медиа». Речь идет о ссылках на пиратские сайты, где размещены сериалы «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно, земляне».

Накануне, 27 августа, Роскомнадзор направил «Яндексу» уведомление о необходимости закрыть доступ к пиратскому контенту через сервис «Яндекс.Видео». Пресс-служба компании отказалась комментировать эту информацию.