Российские телеканалы убрали контент с главной страницы «Яндекса»

Яндекс» добавил раздел «ТВ онлайн» на главную страницу в начале этого года, там ранее транслировались крупнейшие телеканалы Максим Стулов / Ведомости

Крупнейшие российские медиахолдинги «Газпром-медиа» (владеет каналами НТВ, ТНТ, ТВ-3 и т. д.), НМГ (РЕН ТВ, «Пятый канал») и «Первый канал» убрали свои каналы с главной страницы в «Яндексе». Первый это сделал в конце июля, второй и третий – в августе, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджера в одном из медиахолдингов.

Медиахолдинги считают, что «Яндекс» способствует пиратству, пишет издание. Компании готовы вернуть контент обратно, только если «Яндекс» «вычистит пиратские версии» из поисковой выдачи, сказал источник «Коммерсанта»: «Это единственный способ на них воздействовать, чтобы они убрали пиратский контент».

Представители НМГ и «Газпром-медиа» подтвердили «Ведомостям», что решили отказаться от трансляции прямых эфиров и записи на «Яндексе» из-за политики интернет-компании в отношении пиратства. «Данное решение является отражением позиции большинства правообладателей. Игроки принимали решение индивидуально, основываясь на экономическом анализе ситуации», – сказал «Ведомостям» источник, знакомый с решением телеканалов.

«Яндекс» добавил раздел «ТВ онлайн» на главную страницу в начале этого года, там ранее транслировались крупнейшие телеканалы. «Яндекс» предложил предоставить телеканалам свою технологическую платформу для размещения эфирных потоков и услуги своей рекламной службы для их монетизации. На каких условиях сейчас они работают с интернет-компанией, телеканалы не раскрывали. Еще в начале года на главной странице были каналы «Россия 24», НТВ, «Дождь» и др. На момент написания статьи там транслировались лишь каналы «Я комедии», «Звезда», РБК, «Дождь» и «Муз ТВ».

В июне 2018 г. крупнейшие производители и распространители контента в России направили в «Яндекс» требование убрать из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы. Интернет-пиратство приносит российским производителям и распространителям контента значительные убытки. «Яндекс», не удаляя ссылки на пиратские сайты, способствует росту пиратства в стране, следует из текста письма. «Мы призываем «Яндекс» использовать все доступные методы для выявления нелегального контента и устранения его как из поисковой выдачи, так и из приложений и сервисов «Яндекса», – писали авторы письма.

Доля «Яндекса» в трафике основных пиратских ресурсов составляет десятки процентов, сказал «Ведомостям» сотрудник одного из телехолдингов. Один из крупнейших в России онлайн-кинотеатров ivi оценивал ее в 78% в трафике топ-10 пиратских сайтов.

«Ситуация при которой вещатели раскручивают медиасервисы «Яндекса», предоставляя контент по эфирному стримингу, но закрывая глаза на пиратство в поисковой выдаче, является разрушительной для медиаотрасли, – сказал представитель НМГ. – Доходы, получаемые НМГ в рамках ограниченного эксперимента с «Яндексом», являются ничтожными по сравнению с сотнями миллионов рублей ежегодных потерь, связанных с распространением пиратского контента вещателей».

Представитель «Яндекса» отметил, что ни в одном официальном письме телеканалов про пиратство ничего не говорилось.