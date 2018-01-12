«Яндекс» начал показывать бесплатно фильмы на главной странице

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«Яндекс» отбирает контент, наиболее востребованный у аудитории

Scott Griessel / Creatista / YAY / ТАСС

Интернет-компания «Яндекс» в начале 2018 г. добавила на главную страницу фильмы и сериалы. Посмотреть фильмы сейчас также можно и на других сервисах компании: «Кинопоиске», «Яндекс.Телепрограмме» и «Яндекс.Видео», рассказала «Ведомостям» директор по развитию видеосервисов «Яндекса» Ольга Филипук.

«Яндекс» закупил лицензии на показ нескольких тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, говорит она. «Постепенно библиотека расширяется. Мы в первую очередь отбираем контент, наиболее востребованный у аудитории, следом дополняем его классическими библиотеками», - сказала Филипук. Сколько компания потратила на закупку прав на показ фильма, «Яндекс» не раскрывает.

О том, что «Яндекс» планирует запустить свой сервис для просмотра фильмов, стало известно в октябре 2017 г. Планировалось, что сервис будет доступен и в интернете, и на Smart TV, говорили «Ведомостям» сотрудники крупных кинокомпаний. Проект должны были запустить в конце 2017 г., но могли и отложить его запуск, говорили собеседники «Ведомостей».

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