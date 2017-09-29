«Яндекс» запустит новый сервис для просмотра фильмов за деньги

Онлайн-кинотеатр «Яндекса», возможно, будет работать по платной модели М. Стулов / Ведомости

Российская интернет-компания «Яндекс» запустит новый собственный сервис для просмотра фильмов, об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близкие к самой компании. Об этих планах слышал и сотрудник одной крупной кинокомпании, но деталей он не знает. По информации одного из собеседников «Ведомостей» в «Яндексе», компания уже сейчас ведет переговоры с правообладателями по закупке фильмов для сервиса. В компании рассчитывают, что проект будет запущен уже к концу 2017 г., но его запуск может и отложиться на некоторое время. У компании уже есть онлайн-кинотеатр «Кинопоиск+», но это агрегатор, который показывает контент партнеров — других онлайн-кинотеатров. Зарабатывает сервис на показ пользователям рекламы.

Представитель «Яндекса» рассказал «Ведомостям», сейчас компания проводит несколько десятков экспериментов, в том числе с возможностью смотреть передачи, шоу и сериалы в записи на главной странице «Яндекса» и в выдаче поиска, и каким будет финальный продукт или продукты, решение не принято. А переговоры о покупке контента компания ведет уже давно, и компания уже рассказывала об этом публично. В рамках экспериментального направления «ТВ эфир» компания рассказывала о трансляции контента на главной странице «Яндекса» в сервисах «Яндекс.Видео» и «Яндекс.Телепрограмма».

Самый вероятный вариант монетизации нового онлайн-кинотеатра «Яндекса» - платная подписка, говорит один из источников «Ведомостей». По его данным, в компании не исключают, что в дальнейшем они могут начать применять и рекламную модель монетизации, но этот вариант только рассматривается. Сколько денег компания готова потратить на закупку контента, источники не знают.

«Яндекс» в 2015 г. уже запустил онлайн-кинотеатр. Но это агрегатор, который транслирует фильмы партнеров компании, в том числе Ivi.ru, Megogo, Ayyo Movies, Tvzavr, «Амедиатеки», а также видеохостинга Rutube и системы дистрибуции Pladform. Также у компании была договоренность с СТС и ВГТРК, которые поставляли ей фильмы напрямую. Тогда предполагалось, что «Кинопоиск» будет показывать фильмы партнеров. «Яндекс» владеет «Кинопоиском» с 2013 г. Компания заплатила тогда $80 млн за один из старейших сайтов рунета и самый крупный в России сервис о кино. И почти сразу стало известно, что компания планирует превратить его в онлайн-кинотеатр, впрочем, тогда запуск проекта затянулся на два года.

Новый сервис для показа фильмов «Яндекса» будет интегрирован или связан с сервисом «Кинопоиск», говорит источник, близкий к компании, но подробностей он раскрыл.

Весной 2017 г. «Яндекс» начал переговоры с ТВ-3 (входит в «Газпром-медиа») о совместном производстве контента. На тот момент конкретных договоренностей не было.

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