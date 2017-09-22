Плохой и хороший «Яндекс»

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В среду Владимир Путин впервые посетил московский офис компании «Яндекс», которую он еще в 2014 г. назвал проектом с западным влиянием. По мерам безопасности визит напоминал, конечно, вылазку в стан врага (что обычное дело), но на деле символизировал принципиальные идеологические изменения: теперь цифровые технологии, которыми так заинтересовался Путин, удачно вписываются в идеи глобального противостояния с Западом и тотального цифрового контроля.

«Яндекс» и Путин в каком-то смысле одногодки и даже похожи. Как отдельная компания «Яндекс» образовался в 2000 г., когда Путин стал президентом в первый раз. Все это время компания шла к тому, чтобы стать национальным лидером в интернете, Путин делал такую же карьеру в политике. «Яндекс», претендуя на мировое лидерство, делает ставку на региональное влияние в странах бывшего СССР. Как и Путин. Для него интернет в принципе был «спецпроектом ЦРУ», который «так и развивается», как сказал Путин в 2014 г. на форуме ОНФ. В обоих случаях президент ошибся, но до мелочей ли, если за всем стоит Америка? Да и «Яндекс» для Путина начинался как-то мутно: «Когда они только начинали работу, их тоже поддавили: должно быть столько-то американцев у них, столько-то – европейцев в руководящих органах, помните? И они вынуждены были с этим соглашаться». Путин снова ошибся, никто ничего такого не помнил, но его слова, как вспоминал в интервью Wired один из основателей «Яндекса» – Аркадий Волож, вызвали 20%-ное падение стоимости акций компании.

В 2008 г. долю в компании пытался купить лояльный Кремлю бизнесмен Алишер Усманов, но ее акционеры, усматривая за этим заход Кремля, устояли. А в 2009 г. пошли на компромисс и отдали «золотую акцию» государственному Сбербанку. В 2011 г. «Яндекс» провел IPO на NASDAQ и привлек рекордные $1,3 млрд.

Государство пыталось конкурировать с «Яндексом», создав его клон «Спутник», которому отводилась роль национального поисковика. Проект, на который потратили более 1 трлн руб., в 2015 г. был официально признан мертворожденным. Но и «Яндексу» пришлось меняться. «Там не все так просто: что они могут, чего не могут, это у них надо спросить», – комментировал Путин в 2014 г. реплику блогера о «цифровой агрессии» в топе новостей поисковика. «Яндекс» спросили – и поисковик, убрав ранее поиск по блогам, изменил и принципы формирования топа новостей, создав возможность фильтрации нежелательных. А в 2015 г. на фоне снижения доли в поиске и в пользовании сервисами в России – Google наступал на пятки – «Яндекс» пожаловался ФАС на нечестную конкуренцию Google, и в итоге Google был вынужден пойти с ФАС на мировую.

Возможно, повышенный интерес к «Яндексу» так и не появился бы у Путина, если бы на третьем сроке президентства он не увидел в интернете и информационных технологиях не врага, но помощника в противостоянии западному влиянию. Пройдя стадии отрицания, недоверия и принятия цифровых технологий, Путин заявил 1 сентября 2017 г. на форуме «Проектория», что страна, добившаяся лидерства в создании искусственного интеллекта, «будет властелином мира». Так из чужого агента компания превратилась в союзника. «Яндекс» прошел те же стадии в принятии строевой вертикали Путина. На замечание Путина, что «Яндексу» стоит подумать об открытии офиса на Дальнем Востоке, гендиректор компании Александр Шульгин ответил: «Понимаем, замечание принято».

Полная версия статьи. Сокращенный газетный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия)