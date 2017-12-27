«Яндекс» добавил телеканал «Дождь» на главную страницу

Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева сказала «Ведомостям», что размещение контента на странице поисковика — это эксперимент Андрей Махонин / Ведомости

«Яндекс» добавил раздел «ТВ онлайн» на главную страницу в начале этого года. «Яндекс» предложил предоставить телеканалам свою технологическую платформу для размещения эфирных потоков и услуги своей рекламной службы для их монетизации. На каких условиях сейчас каналы работают с интернет-компанией, они не раскрывают.

Но телеканал «Дождь» на главной странице появился только сейчас. В 2014 г. у канала начались серьезные проблемы: после того как в одной из программ был проведен опрос «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней?», кабельные и спутниковые операторы начали массово исключать канал из своих сетей без объяснения причин. Представители самого канала отказ кабельных сетей от сотрудничества объясняли политическим давлением на «Дождь».

Из-за исключения из сетей бизнес телеканала серьезно пострадал – «Дождь» потерял 80% аудитории, а также существенную часть своих доходов. Чтобы справиться с ситуацией, «Дождь» был вынужден сократить часть сотрудников и провел всенародный марафон по сбору средств. Телеканал был вынужден полностью перейти на подписную модель монетизации и повысить стоимость подписки в интернете почти в пять раз.

В 2016 г. телеканал вышел на самоокупаемость: по данным СПАРКа, выручка канала составила 414,7 млн руб., чистая прибыль - 7,7 млн руб. по сравнению с убытком в 75 млн руб. годом ранее.

На момент написания заметки на главной странице «Яндекса» доступен только прямой эфир «Дождя», у других каналов можно просматривать отдельные выпуски ранее вышедших в эфир программ. У «Дождя» такой функции пока нет.

Бесплатно – эксперимент?

Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева сказала «Ведомостям», что размещение контента на странице поисковика – это эксперимент. Канал рассчитывает привлечь новых зрителей к контенту «Дождя», которые в перспективе могут стать подписчиками канала.

Отвечая на вопрос, что будет делать телеканал, если пользователи решат отказаться от подписки в пользу бесплатного просмотра канала в прямом эфире на «Яндексе», Синдеева сказала, что канал осознает все риски и располагает резервным планом на случай оттока зрителей, покупающих подписку. О каком плане идет речь, она не уточнила. «По нашим наблюдениям, аудитория прямого эфира и тех, кто смотрит в отложенном виде, существенно отличается, и структура нашей выручки в большей степени зависит не от эфира, а именно от полных платных выпусков, - сказала Синдеева. - Часто бывает, что сначала материал попадает в сеть и только потом - в эфир. В первую очередь мы рассматриваем площадку «Яндекса» как возможность расширить свою аудиторию, зацепить их и завлечь на просмотр разных видеоматериалов канала».

Представитель ВГТРК сказал «Ведомостям», что пока рано оценивать результаты размещения канала «Россия 24» на главной странице «Яндекса». Канал «Россия 24» размещается на главной странице только 1-1,5 месяца в тестовом режиме. Пока медиахолдинг обсуждает вопрос с интернет-компанией о том, кто будет продавать рекламу в стриминге телеканала на «Яндексе»: селлер канала или «Яндекс». Интернет-компания хочет, чтобы каналы предоставили потоки, но продавать рекламу «Яндекс» собирается через свою рекламную сеть, говорит он. Не все телеканалы готовы идти на такие условия, и сейчас ВГТРК обсуждает детали сотрудничества с «Яндексом».

Размещение телеканала «Россия 24» пока не принесло ВГТРК существенного дополнения к охвату интернет-вещанием, говорит представитель компании. Точные цифры он не назвал.

Телеканал «Дождь» транслируется на главной странице «Яндекса» на общих условиях с остальными телеканалами, сказал представитель «Яндекса». На остальные вопросы «Ведомостей», в том числе о дополнительных политических рисках, он не ответил.

В ноябре 2017 г. месячная аудитория сайта телеканала «Дождь» составила 1,9 млн человек, следует из данных Mediascope (на персональных компьютерах, среди жителей в возрасте от 12 до 64 лет). Месячная аудитория главной страницы «Яндекса» в ноябре 2017 г. составила 39,5 млн человек.

Представитель «Первого канала» от комментариев отказался. Представитель НТВ обещал прислать комментарий позднее.