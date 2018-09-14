Интернет-пираты становятся все организованнее
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За первые девять месяцев этого года пираты выложили на русскоязычные сайты 284 новые «экранки», т. е. копии фильмов, нелегально снятые прямо в кинотеатре на профессиональную камеру или на телефон, подсчитала Group-IB. Эта компания специализируется на предотвращении киберпреступлений, в том числе помогает правообладателям защищать свой контент в онлайне. Число «экранок» стало резко расти осенью 2016 г., указывает аналитик Group-IB Дмитрий Тюнькин: за весь 2016 год на русскоязычные сайты было выложено 33 такие копии фильмов, которые только что вышли в прокат, в 2017 г. их стало уже 211.
С начала 2018 г. в прокат в российских кинотеатрах вышло почти 330 новых фильмов, следует из данных журнала «Бюллетень кинопрокатчика». Получается, пользователи могли посмотреть в интернете 85% фильмов этого года практически сразу после начала их проката, или практически все заметные премьеры.
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