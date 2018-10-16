Сбербанк начинает обмен бонусов «Спасибо» на рубли

Возможность превратить скопившиеся на бонусном счете «Спасибо» в рубли банк предоставил только самым активным пользователям карт Максим Стулов / Ведомости

С 17 октября клиенты Сбербанка впервые получают возможность обменивать накопленные по картам банка бонусы «Спасибо» на рубли, сообщила пресс-служба Центра программ лояльности – оператора программы «Спасибо от Сбербанка».

Предложить клиентам Сбербанка такую возможность обещал в начале июня президент банка Герман Греф.

Прежде бонусы можно было тратить только у партнеров Сбербанка и оплачивать ими отдельные услуги банка.

Рубли не для всех

Однако возможность превратить скопившиеся на бонусном счете «Спасибо» в рубли банк предоставил только самым активным пользователям карт – тем, кто к октябрю достиг высшего уровня привилегий «Больше, чем спасибо».

Обменивать бонусы «Спасибо» на рубли можно с 17 октября – с момента, когда происходит обновление уровней для участников программы, поясняет гендиректор «Центра программ лояльности» Андрей Писарев. По его словам, перевод денег на счет клиента банка занимает максимум 7 рабочих дней.

Провести обмен можно на сайте программы или в мобильном приложении, уточнила пресс-служба.

Сегодня в программе «Спасибо от Сбербанка» участвуют более 34 млн человек.

Вопрос «Ведомостей», сколько из них на сегодняшний день достигли уровня «Больше, чем спасибо», остался без ответа. Писарев лишь сообщил, что «трансформация программы в уровни привилегий получила положительный отклик у пользователей» и «распределение пользователей по уровням превзошло ожидания».

Что такое «Больше, чем спасибо» от Сбербанка С июля 2018 года Сбербанк кардинально изменил программу лояльности «Спасибо от Сбербанка», установив для клиентов четыре уровня привилегий – «Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо», «Больше, чем спасибо». Эти уровни отличаются как величиной начисляемых за расходы по картам бонусов, так и вариантами их использования. Для перехода на каждый уровень установлен свой набор условий и заданий на три месяца. На период с июля по сентябрь 2018 года всем держателям карт Сбербанка был присвоен уровень «Большое спасибо», соответствующий порядку начисления бонусов до трансформации программы.

Право конвертировать бонусы в рубли получили только клиенты высшего уровня привилегий «Больше, чем спасибо».

Для достижения этого уровня держателю карты необходимо:

– каждый месяц поддерживать соотношение покупок по картам к снятию наличных более 85%;

– ежемесячно совершать покупки по картам на сумму не менее 5000 руб.;

– не платить картой в отделениях, банкоматах и терминалах Сбербанка;

– раз в три месяца оформить кредитную карту или открыть (пополнить) вклад;

– держать среднедневной остаток по дебетовым картам не менее 10 000 руб. или потратить не менее 50% от лимита по кредитной карте;

– совершить платеж мобильным устройством или через Сбербанк-онлайн или совершить покупку на одном из сайтов программы «Спасибо» («Впечатления», «Путешествия», «Онлайн Маркет»). Свернуть Прочитать полный текст

Обмен с дисконтом

Клиентов высшего уровня привилегий условия обмена могут несколько огорчить. Обычное списание бонусов «Спасибо» при покупках у партнеров происходит по курсу 1 бонус равен 1 рублю.

Но при обмене Сбербанк будет платить за 1 бонус лишь 50 коп. Кроме того, можно будет конвертировать в рубли не более 10 000 бонусов в месяц. Об этом сообщила пресс-служба программы.

Возможность обмена бонусов на деньги в банковских программах лояльности встречается часто. «Бонусный кэшбэк предусматривает именно эту опцию как основной путь востребования начисленной выгоды», — указывает главный эксперт Frank RG Дмитрий Тарасов.

К примеру, как вариант, конвертировать начисления по бонусной (балльной) программе в деньги на счет карты по курсу 1 к 1 клиентам позволяют банк «Хоум кредит» (программа «Польза»), «Русский стандарт» (RS Cashback), Бинбанк, Промсвязьбанк, «Восточный». Но в ВТБ такой возможности нет. Об этом сообщили «Ведомостям» представители банков.

При конвертации в бонусном кэшбэке в основном банки используют курс 1 к 1, чтобы не запутывать и не разочаровывать клиента, отмечает Тарасов.

Конвертация происходит в личном кабинете в мобильном или интернет-банках, деньги зачисляются на карту. По словам представителя «Русского стандарта», по его программе конвертировать в рубли можно минимум 3000 бонусов, верхний предел не ограничен.

Также некоторые банки предлагают компенсировать бонусами ранее совершенную покупку, возвращая рублями на счет карты потраченную на сумму. Для этого на сайте банка или в мобильном приложении выбирается нужная покупка. Такая опция имеется, к примеру у Альфа-банка (Альфа-карта), банка «Открытие».

При этом банки могут применять округления или иные приемы, снижающие ценность бонусов. Например компенсация может идти только частями с шагом по 3000 бонусов, а если нужно компенсировать покупку стоимостью 4500 рублей, то неизбежны потери, предупреждает Тарасов.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф