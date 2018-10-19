Акции «Яндекса» отыграли часть падения
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После новости о возможной покупке Сбербанком доли в «Яндексе» котировки компании упали как на Мосбирже, так и на американской NASDAQ. В пятницу к 13.05 одна акция «Яндекса» стоила 2085,5 руб., потеряв 6,7% к закрытию торгов в четверг. На закрытие торгов на NASDAQ в четверг котировки упали на 17,8% до $29,49. Капитализация «Яндекса» снизилась более чем на $1 млрд, следует из данных американской биржи.
На Мосбирже с открытием торгов в пятницу утром падение продолжилось – до 2011,5 руб. Последний раз акции «Яндекса» стоили столько в апреле.
Пятничные торги на NASDAQ откроются в 16.30 мск. Но на предварительных торгах котировки «Яндекса» растут – на 7,3% до $31,65.
Котировки «Яндекса» начали падать после появления новости о том, что Сбербанк может стать крупным акционером компании. Как рассказывали источники «Ведомостей», госбанк добивается значительного влияния на компанию, а один из вариантов – покупка не менее 30% акций. В последнее время над «Яндексом» сгустились тучи, идеи о контроле госструктур над компанией высказывали силовики и чиновники администрации президента, объяснил сделку один из источников. Предправления Сбербанка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис опровергали информацию, а основной владелец «Яндекса» Аркадий Волож отказывался от комментариев.
Рынок чрезмерно отреагировал на это событие, говорится в аналитическом отчете Альфа-банка, сегодня бумаги «Яндекса» могут восстановиться в цене. Аналитики «Уралсиба» придерживаются другого мнения, ожидая сохранения высокой волатильности котировок до появления определенности о переговорах между Сбербанком и «Яндексом».
Аналитики Альфа-банка сомневаются, что сделка может быть закрыта в ближайшее время. «Несмотря на позитивный синергический эффект на «Яндекс» сотрудничества со Сбербанком в случае заключения сделки, мы видим несколько рисков, связанных с изменением в стратегии и корпоративном управлении», – говорится в отчете. Однако подробности рисков не приводятся.
В случае сделки есть риск того, что ключевой персонал «Яндекса» уйдет из-за различий в корпоративной культуре, говорится в отчете «ВТБ капитала». Даже теоретическая возможность смены контроля над «Яндексом» и отхода Воложа от управления означает серьезные риски изменения бизнес-модели компании и будет восприниматься рынком крайне негативно, отмечают аналитики «Уралсиба».