Статья опубликована в № 4753 от 13.02.2019 под заголовком: Ограничения отложены

Госдума пока не будет принимать законопроект о новостных агрегаторах

Поправки об ограничении иностранного владения ими требуют дополнительной проработки
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Принятие во втором, основном чтении законопроекта об ограничении иностранного владения в новостных агрегаторах пока откладывается, рассказали «Ведомостям» два собеседника в Госдуме. Проект, принятый в первом чтении в середине декабря, был включен в примерную программу на февраль 2019 г., но в плане на принятие во втором чтении в феврале его пока нет. Работа над законопроектом идет, но по правкам «консенсус не найден», поясняет председатель профильного комитета по информационной политике Леонид Левин: «Затрудняюсь сказать, когда будет заседание комитета, где рассмотрят поправки. Мы ищем формулировки с учетом того, что новостные агрегаторы нельзя приравнивать к СМИ с точки зрения прямого толкования закона, это требует дополнительной проработки». Соавтор проекта Андрей Луговой тоже затруднился сказать, когда его рассмотрят во втором чтении: «Пока обсуждаются поправки, я свои не вносил – меня и так все вполне устраивает».

На задержку могло повлиять решение Конституционного суда по закону о 20%-ной доле иностранцев в СМИ, считает другой человек в Думе: «Оно требует корректировок и разъяснения законодательства. В проекте об агрегаторах схожие нормы, поэтому правильнее сначала внести поправки, о которых сказал суд, в закон о СМИ. Это должно сделать правительство».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Ayuna
12:20 13.02.2019
Общественный запрос (и не только в России) на профессиональное отношение к журналистике и новостям. Борьба двух коммерческих кланов идет за доступ к редакционной политике ресурса, который изначально не должен существовать в такой правовой форме. Международные технологические платформы согласились с требованиями регуляторов на продвижение новостного контента, созданного законными СМИ. Та же логика должна применяться и в России. Тогда и нездоровый бизнес-интерес пропадет к новостным агрегаторам. Пока же наблюдается злоупотребление правом в чистом виде в надежде оказывать влияние на общественные процессы.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике