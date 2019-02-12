Госдума пока не будет принимать законопроект о новостных агрегаторах

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Депутаты пока не видят нужды в ускоренном принятии законопроекта о новостных агрегаторах Евгений Разумный / Ведомости

Принятие во втором, основном чтении законопроекта об ограничении иностранного владения в новостных агрегаторах пока откладывается, рассказали «Ведомостям» два собеседника в Госдуме. Проект, принятый в первом чтении в середине декабря, был включен в примерную программу на февраль 2019 г., но в плане на принятие во втором чтении в феврале его пока нет. Работа над законопроектом идет, но по правкам «консенсус не найден», поясняет председатель профильного комитета по информационной политике Леонид Левин: «Затрудняюсь сказать, когда будет заседание комитета, где рассмотрят поправки. Мы ищем формулировки с учетом того, что новостные агрегаторы нельзя приравнивать к СМИ с точки зрения прямого толкования закона, это требует дополнительной проработки». Соавтор проекта Андрей Луговой тоже затруднился сказать, когда его рассмотрят во втором чтении: «Пока обсуждаются поправки, я свои не вносил – меня и так все вполне устраивает».

На задержку могло повлиять решение Конституционного суда по закону о 20%-ной доле иностранцев в СМИ, считает другой человек в Думе: «Оно требует корректировок и разъяснения законодательства. В проекте об агрегаторах схожие нормы, поэтому правильнее сначала внести поправки, о которых сказал суд, в закон о СМИ. Это должно сделать правительство».