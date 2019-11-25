Сахар, нефть и другие экономические наркотики

Равновесие между спросом и предложением – основа экономики. Вы производите сырье или товар, например соль, и продаете его. Но человек не будет покупать больше соли, чем готов съесть. Потребляя соль, он достигает насыщения, и товар ему больше не нужен. Вы можете рекламировать соль и так и этак, но потребитель купит новый пакет тогда, когда кончится старый. Производство ограничено потреблением, и больших денег вы на этом не заработаете. Это плохая новость, но есть и хорошая: существуют такие виды сырья и товаров, потребление которых не вызывает насыщения. Нет тут и равновесия между спросом и предложением; на спрос можно влиять множеством способов, увеличивая прибыли. Таков, например, сахар: чем больше человек потребляет его, тем больше ему хочется. Только такие виды сырья, как сахар, хлопок, нефть, достигали по-настоящему бурного роста – например, удваивания добычи каждые 10 лет.