Как отдать деньги себе
А почему бы и нет, подумал Исак Абрамович и переписал завещание на себя. Примерно так же, как герой этого анекдота, поступил и Минфин, решая, что делать с резервами фонда национального благосостояния. Министерство придумало такие правила вложения средств фонда, что почти никто не сможет ими воспользоваться.
Нет ничего страшнее для российских властей, чем много денег. Придумав новое бюджетное правило в 2017 г., чиновники были уверены, что у них впереди много времени, чтобы решить, как распорядиться накопленным с наибольшей пользой, ну или хотя бы с наименьшим вредом. Начать вкладывать средства ФНБ можно, когда его ликвидная часть превысит 7% ВВП. Но накопить ее удалось меньше чем за два года и распаковать резервы можно будет уже в следующем году. Очередь из потенциальных инвесторов за деньгами уже выстроилась.