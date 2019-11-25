Как отдать деньги себе

Нет ничего страшнее для российских властей, чем много денег. Придумав новое бюджетное правило в 2017 г., чиновники были уверены, что у них впереди много времени, чтобы решить, как распорядиться накопленным с наибольшей пользой, ну или хотя бы с наименьшим вредом. Начать вкладывать средства ФНБ можно, когда его ликвидная часть превысит 7% ВВП. Но накопить ее удалось меньше чем за два года и распаковать резервы можно будет уже в следующем году. Очередь из потенциальных инвесторов за деньгами уже выстроилась.