Можно ли привыкнуть к протестам

Кремль не заметил роста недовольства в стране и считает протестные выступления минувшего лета и осени в Москве и других регионах «обычным фоном» и «определенной общественной реакцией на те или иные события». Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал статью «Коммерсанта» о новом росте числа протестов в России в 2019 г., отмеченном в докладе Центра социально-трудовых прав (ЦСТП). По данным ЦСТП, количество протестных акций выросло с 434 во II квартале 2019 г. до 580 в третьем, а их общее число достигло 1443.