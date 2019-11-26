Можно ли привыкнуть к протестам
Подчеркнуто бесстрастную реакцию Кремля на новый рост числа протестных акций сложно трактовать как признание властью права граждан быть недовольными – в таком случае не было бы ни «московского дела», ни закона о гражданах-иноагентах. Кремль не может не беспокоить расширение географии протестов, их тематики и вовлечения в них лояльных групп населения, тем более что проблемы, которые выводят людей на улицы, остаются нерешенными.
Кремль не заметил роста недовольства в стране и считает протестные выступления минувшего лета и осени в Москве и других регионах «обычным фоном» и «определенной общественной реакцией на те или иные события». Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал статью «Коммерсанта» о новом росте числа протестов в России в 2019 г., отмеченном в докладе Центра социально-трудовых прав (ЦСТП). По данным ЦСТП, количество протестных акций выросло с 434 во II квартале 2019 г. до 580 в третьем, а их общее число достигло 1443.