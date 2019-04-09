От редакции
Статья опубликована в № 4791 от 09.04.2019 под заголовком: Шелупонь и губернатор

Шелупонь и губернатор

Архангельские мусорные протесты политизируются из-за неумения властей общаться с избирателями

Неумение содержательно обсуждать сложные вопросы и презрение к простым гражданам характерны для многих нынешних управленцев. Точечными увольнениями особо отличившихся проблема едва ли решается, но на фоне повысившегося градуса общественного недовольства по стране в целом обострение конфликта с населением может стоить бюрократам карьеры.

В Архангельской области новый виток скандала вокруг строительства мусорного полигона, куда предполагается вывозить столичные отходы: многочисленные по местным меркам акции протеста продолжаются, в выходные в центр Архангельска вышло больше 3000 человек. Недовольство жителей региона появлением полигона уже проявилось в серии митингов осенью и зимой 2018–2019 гг. В февральских акциях в Архангельске участвовало около 7000 человек, в Северодвинске – 9000, в Котласе – 2000, сообщала местная пресса. Все это время местные власти пытались убедить жителей области в пользе проекта – что «мусорные» деньги московской казны позволят построить социальные объекты и отремонтировать дороги. Такой размен показался гражданам неубедительным, но губернатор Игорь Орлов протесты предпочел проигнорировать. На встрече в Северодвинске на заявление о негативном отношении 96% жителей к строительству полигона он ответил: «Ну их на фиг, эти цифры <...> я знаю, что я прав <...> а всякая шелупонь, которая здесь никто и звать никак, пытаются меня назвать непонятно кем. 20 лет я на этой земле, и мне плевать на их рейтинги и голосования» (цитата по сайту северодвинского телеканала СТВ).

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