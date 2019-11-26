Женский род жертвы

Поводом для обострения стал ответ Минюста на запрос ЕСПЧ в рамках рассмотрения четырех дел о домашнем насилии, жертвами которого стали россиянки. В документе за подписью замминистра Михаила Гальперина, в частности, указывалось, что, несмотря на отсутствие отдельной статьи о домашнем насилии, Россия выполнила все обязательства по созданию эффективной законодательной базы, что проблема дискриминации женщин в этом вопросе представляется преувеличенной, а данных о том, что жертвами насильственных преступлений в семье чаще становятся члены самой семьи, нет. Эта информация есть в данных спецучетов МВД и других органов: до декриминализации побоев в семье в 2013–2014 гг. совершалось 14,3% насильственных преступлений (ст. 105-119 УК) и 16,6% побоев (ст. 116 УК), подсчитали для «Ведомостей» сотрудники Института проблем правоприменения. Риски женщины стать жертвой насилия в своем домохозяйстве были в 3,5 раза выше, чем мужчины (26,9% случаев против 7,8%), побоев – в три раза (26,3 и 8,9%). Как показал анализ «Медиазоны» и «Новой газеты» судебных решений за 2016–2018 гг. из ГАС «Правосудие» по делам об убийствах, совершенных женщинами, большая их часть были жертвами насилия – физического, сексуального, психологического: на это есть указания в приговорах 79% женщин, осужденных по ч. 1 ст. 105 УК (убийство) и 52% – по ч. 4 ст. 111 УК (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть). Схожая картина и по убийствам при превышении пределов необходимой обороны.