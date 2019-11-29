Новая жизнь Tiffany&Co

От сделки выиграли все. Нынешние акционеры Tiffany & Co. выторговали себе премию: они получат не $120 за акцию, как им изначально предлагал французский миллиардер, а $135. Tiffany & Co. уйдет с биржи, т. е. руководство компании будет избавлено от необходимости думать о ежеквартальной отчетности и получит возможность сосредоточиться на долгосрочных целях и задачах – что в люксовом бизнесе крайне важно. Наконец, Арно добавляет в свою группу LVMH, уже объединяющую 75 марок, ювелирный бренд такой силы, какого – при всем уважении к Bulgari – у него еще не было.