Гильотина для проверяющих

«Очень много надзорных органов, – посетовал Силуанов 28 ноября на заседании правительства, где обсуждались законопроекты о реформе контрольно-надзорной деятельности, получившей название регуляторной гильотины. – Вообще, количество надзоров, мне кажется, можно было бы посмотреть». Премьер Дмитрий Медведев в целом поддержал идею Силуанова, предложив подумать о «разумном» объединении сходных надзорных функций там, где это возможно. «Давайте посмотрим, чего куда присоединить, кого от кого отсоединить», – резюмировал премьер. Конкретных предложений на заседании не прозвучало, хотя идеи оптимизации надзора за счет исключения дублирующих функций звучали от чиновников и раньше.