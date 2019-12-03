Убийство Кирова без конспирологии

Руководитель второй советской столицы Сергей Киров был убит в штаб-квартире ленинградских большевиков Смольном 1 декабря 1934 г. После покушения на Ленина в 1918 г. это единственный успешный теракт против высшего советского лидера. Однако особый интерес историков к гибели Кирова определяется не этим. После выстрела в Смольном произошло новое ужесточение репрессий, что нередко рассматривают как непосредственную предпосылку Большого террора 1937–1938 гг. и окончательного утверждения сталинской диктатуры. Явные политические выгоды, которые извлек из убийства Кирова Сталин, породили подозрения по поводу его причастности к организации этого теракта, тем более что в ходе хрущевской десталинизации Кирова начали рассматривать чуть ли не как лидера антисталинского крыла в партии. И такие предположения можно встретить до сих пор...