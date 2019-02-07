Был ли крамольным «съезд победителей»

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Главным итогом съезда было оформление единовластия Сталина Wikipedia

XVII съезд ВКП(б) заседал в Москве с 26 января по 10 февраля 1934 г., через три с половиной года после XVI съезда. Очевидное и официально не объясненное нарушение устава партии, согласно которому съезды должны были собираться каждый год, было вызвано достаточно вескими причинами. В 1931–1932 гг. сталинскому руководству, укрепившемуся у власти в результате разгрома последней из оппозиций – «правого уклона» во главе с Алексеем Рыковым, Николаем Бухариным и Михаилом Томским, – было не до съездов. Коллективизация и раскулачивание существенно подорвали производительные силы деревни. Уже в 1931 г. в ряде регионов ощущался голод, принявший в последующие два года катастрофические масштабы и унесший жизни нескольких миллионов человек. Индустриальные скачки, непомерное наращивание капитальных вложений в тяжелую промышленность, массовые репрессии против специалистов привели к кризису в промышленности. Планы первой пятилетки, официально провозглашенные выполненными, на самом деле были далеки от выполнения.

Удержать ситуацию в руках в условиях широкомасштабного кризиса сталинское руководство сумело лишь при помощи жесточайших репрессий. Основным методом хлебозаготовок стала продразверстка, подкрепленная массовыми арестами и депортациями, вплоть до выселения целых деревень. Символом государственного террора в этот период стал закон от 7 августа 1932 г. о защите социалистической собственности. Принятый по инициативе Сталина, он предусматривал расстрел или 10-летнее заключение за самые незначительные хищения. Фактически закон был направлен против голодающих крестьян. Репрессии против городского населения усилились в связи с введением с начала 1933 г. паспортной системы. ОГПУ продолжало фабриковать многочисленные дела о «вредительстве» и «контрреволюционных организациях». Проводилась чистка партии. Однако дальнейшее наращивание террора было невозможно даже по чисто техническим причинам. Тюрьмы и лагеря были перегружены и охвачены голодом и эпидемиями.

Политбюро в этих условиях было вынуждено притормозить репрессии и 8 мая 1933 г. приняло инструкцию, которая запрещала дальнейшие массовые депортации «кулаков», предусматривала разгрузку мест заключения за счет освобождения ряда групп арестованных и другие меры. Некоторое смягчение карательной политики сопровождалось переменами в экономической сфере, в частности отказом от сверхфорсированного наращивания темпов индустриализации. Определяющее значение имел урожай 1933 г., оказавшийся существенно лучше урожаев двух предыдущих голодных годов. В совокупности все эти факторы способствовали стабилизации ситуации в стране и постепенному выходу из кризиса. Сталинское руководство рассматривало это как победу. Очередной съезд партии, на который были направлены 1227 делегатов с решающим и 739 – с совещательным голосом, был призван закрепить эту победу политически.

Именно такой победный тон задал съезду первый доклад – отчетный доклад о работе ЦК ВКП(б), – с которым выступил Иосиф Сталин. «Теперь уже все признают, что наши успехи велики и необычайны», – заявил он. С победным пафосом произнесли свои доклады о работе ЦКК-РКИ Ян Рудзутак, о работе делегации ВКП(б) в исполкоме Коминтерна – Дмитрий Мануильский, о втором пятилетнем плане – Вячеслав Молотов и Валериан Куйбышев, по организационным вопросам – Лазарь Каганович. Восторженными были выступления делегатов съезда, не говоря уже о приветствиях делегаций рабочих и колхозников. Во время одного из таких приветствий, делегации тульских оружейных заводов, произошел тот знаменитый, зафиксированный в кинохронике эпизод, когда Сталин нацелил на зал винтовку. В стенограмме съезда об этом сказано так: «Мы привезли показать нашим руководителям, в особенности товарищу Сталину, гениальному нашему учителю, несколько образцов нашей продукции. Первое, что мы привезли показать, дорогой наш учитель, – это нашу винтовку «Снайпер», из которой учатся стрелять наши лучшие ворошиловские стрелки. (Бурные аплодисменты, крики «ура». Товарищ Сталин взял винтовку на прицел. Овация.)».