Как последнее слово в суде стало последней свободной трибуной
Политические манифесты все чаще произносятся перед приговором
Пространство для политического высказывания граждан в России все время сжимается: все чаще местом для обнародования политического манифеста становится суд, а главным жанром — последнее слово подсудимого, далеко выходящее за рамки последней попытки как-то повлиять на исход процесса.
Последнее слово студента-политолога Высшей школы экономики Егора Жукова в Кунцевском районном суде Москвы — это в первую очередь политическое высказывание, и сильное политическое высказывание, о государстве, которое расчеловечивает и разобщает людей, о глубоком неравенстве и порождаемом им чувстве безнадежности, о вере в будущую Россию ответственных и любящих людей.
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью