Мнения / От редакции

Как последнее слово в суде стало последней свободной трибуной

Политические манифесты все чаще произносятся перед приговором
Владимир Рувинский
Владимир Рувинский
Андрей Гордеев / Ведомости

Пространство для политического высказывания граждан в России все время сжимается: все чаще местом для обнародования политического манифеста становится суд, а главным жанром — последнее слово подсудимого, далеко выходящее за рамки последней попытки как-то повлиять на исход процесса. 

Последнее слово студента-политолога Высшей школы экономики Егора Жукова в Кунцевском районном суде Москвы — это в первую очередь политическое высказывание, и сильное политическое высказывание, о государстве, которое расчеловечивает и разобщает людей, о глубоком неравенстве и порождаемом им чувстве безнадежности, о вере в будущую Россию ответственных и любящих людей.

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