Как последнее слово в суде стало последней свободной трибуной

Последнее слово студента-политолога Высшей школы экономики Егора Жукова в Кунцевском районном суде Москвы — это в первую очередь политическое высказывание, и сильное политическое высказывание, о государстве, которое расчеловечивает и разобщает людей, о глубоком неравенстве и порождаемом им чувстве безнадежности, о вере в будущую Россию ответственных и любящих людей.