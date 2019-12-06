Почему условный приговор Егору Жукову – это тоже плохо

И конечно, эти приговоры создают много проблем и для самих осужденных. Даже штраф или условный срок – это все равно судимость, воспринимаемая в российском обществе как клеймо, и потенциальные сложности с устройством на работу. Год в колонии – это сравнительно немного, но и это год, вычеркнутый из жизни. Для Жукова все еще хуже. Еще до приговора он попал как «экстремист» в черный список Росфинмониторинга, его счета были заблокированы, и банки не могут открывать на его имя новые – непонятно, как Жуков, например, будет получать стипендию или впоследствии зарплату, ведь выдача на руки наличных через кассы теперь редкость. При этом добиться исключения из списка Росфинмониторинга крайне сложно, практически невозможно. Кроме того, для Жукова судимость по экстремистской статье (если Мосгорсуд не отменит приговор Кунцевского райсуда) – это поражение в политических правах на весь срок лишения свободы условно. Если бы он захотел, например, в 2021 г. баллотироваться в Госдуму, то не смог бы: это неочевидное дополнение к приговору, но показательное.