Общество

Четверо виновных. Итоги громких процессов по «московскому делу»

Двое обвиняемых получили условные сроки, один – реальный, еще один – штраф
Екатерина Еременко
Екатерина Еременко
Владимир Емельянов, Егор Жуков, Никита Чирцов, Павел Новиков /ТАСС, Ведомости

Московские суды вынесли 6 декабря приговоры четырем фигурантам «московского дела». Егору Жукову, Владимиру Емельянову, Никите Чирцову и Павлу Новикову грозили реальные сроки лишения свободы. Однако к столь жесткому наказанию суд приговорил только одного из них.

Никита Чирцов

/ТАСС

  • Приговор: год колонии.

  • Сколько просило обвинение: три с половиной года колонии.

  • В чем обвинялся: Чирцов обвинялся в насилии против представителя власти. По версии следствия, он толкнул в грудь полицейского Юрия Михаленка на акции 27 июля. В августе Чирцов был задержан в Минске местной милицией. Он находился в розыске по инициативе России. Белорусские власти обязали Чирцова покинуть страну. Через сутки после возвращения в Москву его задержали.

  • Вину не признал, но принес извинения полицейскому. Тот заявил, что за свои действия необходимо отвечать по закону.

  • Что о нем известно: Чирцов – программист, ему 22 года. Он приехал из Пермского края в Москву к друзьям.

Егор Жуков

/Евгений Разумный / Ведомости

  • Приговор: три года лишения свободы условно, запрет в течение двух лет заниматься «администрированием сайтов».

  • Сколько просило обвинение: четыре года колонии.

  • В чем обвинялся: Жукова обвиняли в публичных призывах к экстремизму из-за видеороликов, которые он публиковал на YouTube. Внимание правоохранительных органов привлекла фраза «нужно хвататься за любые формы протеста», которую произносил Жуков на видео. Эксперты ФСБ сделали вывод, что Жуков призывает в том числе и к нарушению законов. Оглашая приговор, судья отметила, что призывы Жукова сводятся к борьбе с действующей властью.

  • Вину не признал.

  • Что о нем известно: Жукову 21 год, он студент факультета политологии НИУ ВШЭ. Освещал в соцсетях московские протесты и сам участвовал в несогласованных акциях, в том числе 27 июля. Изначально его арестовали по делу о массовых беспорядках и поместили в СИЗО. Позже Жукова перевели под домашний арест, а обвинения в участии в массовых беспорядках сняли.

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Владимир Емельянов

/ТАСС

  • Приговор: два года условно с испытательным сроком в три года.

  • Сколько просило обвинение: четыре года колонии.

  • В чем обвинялся: Емельянова обвиняли в применении насилия против представителя власти. По версии следствия, на акции протеста 27 июля в центре Москвы Емельянов схватил сотрудника Росгвардии Максима Косова за бронежилет и потянул его на себя. В качестве доказательства была представлена видеозапись. Косов в суде заявлял, что не видел точно, кто тянул его за форму. Он просил не наказывать Емельянова строго, поскольку не имеет к нему претензий.

  • Вину не признал.

  • Что о нем известно: Емельянову 27 лет, он работает мерчендайзером, живет в Мытищах. При вынесении приговора суд учел, что Емельянов содержит 74-летнюю бабушку и прабабушку, которой 91 год.

Павел Новиков

/Максим Стулов / Ведомости

  • Приговор: штраф в размере 120 000 руб.

  • Сколько просило обвинение: три года колонии.

  • В чем обвинялся: Новикова осудили за применение насилия против представителя власти. Во время акции 27 июля в Столешниковом переулке Новиков ударил пластиковой бутылкой с водой по шлему и плечу полицейского Алексея Широкого, который задерживал другого протестующего, утверждало обвинение. Сам Новиков объяснял инцидент «вспышкой гнева» при виде задержаний протестующих.

  • Вину признал, принес извинения полицейскому. Пострадавший полицейский на допросе сказал, что простил Новикова и не имеет к нему претензий. Он попросил суд не выносить строгий приговор.

  • Что о нем известно: Новиков – дантист, окончил Московский государственный медико-стоматологический вуз. Ему 32 года, в суде говорил, что живет c пожилыми родителями.

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