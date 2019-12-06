Четверо виновных. Итоги громких процессов по «московскому делу»

В чем обвинялся: Емельянова обвиняли в применении насилия против представителя власти. По версии следствия, на акции протеста 27 июля в центре Москвы Емельянов схватил сотрудника Росгвардии Максима Косова за бронежилет и потянул его на себя. В качестве доказательства была представлена видеозапись. Косов в суде заявлял, что не видел точно, кто тянул его за форму. Он просил не наказывать Емельянова строго, поскольку не имеет к нему претензий.