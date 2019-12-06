Четверо виновных. Итоги громких процессов по «московскому делу»
Московские суды вынесли 6 декабря приговоры четырем фигурантам «московского дела». Егору Жукову, Владимиру Емельянову, Никите Чирцову и Павлу Новикову грозили реальные сроки лишения свободы. Однако к столь жесткому наказанию суд приговорил только одного из них.
Никита Чирцов
Приговор: год колонии.
Сколько просило обвинение: три с половиной года колонии.
В чем обвинялся: Чирцов обвинялся в насилии против представителя власти. По версии следствия, он толкнул в грудь полицейского Юрия Михаленка на акции 27 июля. В августе Чирцов был задержан в Минске местной милицией. Он находился в розыске по инициативе России. Белорусские власти обязали Чирцова покинуть страну. Через сутки после возвращения в Москву его задержали.
Вину не признал, но принес извинения полицейскому. Тот заявил, что за свои действия необходимо отвечать по закону.
Что о нем известно: Чирцов – программист, ему 22 года. Он приехал из Пермского края в Москву к друзьям.
Егор Жуков
Приговор: три года лишения свободы условно, запрет в течение двух лет заниматься «администрированием сайтов».
Сколько просило обвинение: четыре года колонии.
В чем обвинялся: Жукова обвиняли в публичных призывах к экстремизму из-за видеороликов, которые он публиковал на YouTube. Внимание правоохранительных органов привлекла фраза «нужно хвататься за любые формы протеста», которую произносил Жуков на видео. Эксперты ФСБ сделали вывод, что Жуков призывает в том числе и к нарушению законов. Оглашая приговор, судья отметила, что призывы Жукова сводятся к борьбе с действующей властью.
Вину не признал.
Что о нем известно: Жукову 21 год, он студент факультета политологии НИУ ВШЭ. Освещал в соцсетях московские протесты и сам участвовал в несогласованных акциях, в том числе 27 июля. Изначально его арестовали по делу о массовых беспорядках и поместили в СИЗО. Позже Жукова перевели под домашний арест, а обвинения в участии в массовых беспорядках сняли.
Владимир Емельянов
Приговор: два года условно с испытательным сроком в три года.
Сколько просило обвинение: четыре года колонии.
В чем обвинялся: Емельянова обвиняли в применении насилия против представителя власти. По версии следствия, на акции протеста 27 июля в центре Москвы Емельянов схватил сотрудника Росгвардии Максима Косова за бронежилет и потянул его на себя. В качестве доказательства была представлена видеозапись. Косов в суде заявлял, что не видел точно, кто тянул его за форму. Он просил не наказывать Емельянова строго, поскольку не имеет к нему претензий.
Вину не признал.
Что о нем известно: Емельянову 27 лет, он работает мерчендайзером, живет в Мытищах. При вынесении приговора суд учел, что Емельянов содержит 74-летнюю бабушку и прабабушку, которой 91 год.
Павел Новиков
Приговор: штраф в размере 120 000 руб.
Сколько просило обвинение: три года колонии.
В чем обвинялся: Новикова осудили за применение насилия против представителя власти. Во время акции 27 июля в Столешниковом переулке Новиков ударил пластиковой бутылкой с водой по шлему и плечу полицейского Алексея Широкого, который задерживал другого протестующего, утверждало обвинение. Сам Новиков объяснял инцидент «вспышкой гнева» при виде задержаний протестующих.
Вину признал, принес извинения полицейскому. Пострадавший полицейский на допросе сказал, что простил Новикова и не имеет к нему претензий. Он попросил суд не выносить строгий приговор.
Что о нем известно: Новиков – дантист, окончил Московский государственный медико-стоматологический вуз. Ему 32 года, в суде говорил, что живет c пожилыми родителями.