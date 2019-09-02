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Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля

Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.

Согласно данным «ОВД-инфо», Чирцов перед задержанием, 30 августа, приехал из Минска, его доставили в ОВД Пресненского района. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти, уточняет издание. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Чирцов был задержан в Минске местной милицией, поскольку находился в розыске по инициативе России. Белорусские власти обязали Чирцова покинуть страну, поэтому он улетел в Москву. Спустя сутки после этого его задержали российские правоохранители.

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. На несогласованной акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе митинга 3 августа также было задержано порядка 1000 человек.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.