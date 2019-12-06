Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Жукова обвинили в призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК) из-за видео, которые он публиковал на Youtube. Сотрудники ФСБ изучили 132 видео Жукова и пришли к выводу, что четыре из них можно расценивать как призывы к экстремистской деятельности. Как писала «Медиазона», сотрудник института криминалистики Центра специальной техники ФСБ Александр Коршиков утверждал, что поводом для обвинения стали отсылки Жукова к книге американского политолога Джина Шарпа о 198 методах ненасильственной борьбы. Коршиков отмечал, что некоторые из перечисленных в книге методов — отказ от уплаты налогов, изготовление фальшивых документов, препятствование работе учреждений, мятеж и изготовление фальшивых денег — подпадают под определения статей российского уголовного кодекса. В одном из видео Жуков говорил, что «нужно хвататься за любые формы протеста». Из этих слов эксперты ФСБ сделали вывод, что Жуков призывает в том числе и к нарушению законов.