Общество / Политика

Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Студенту ВШЭ запретили в течение двух лет «администрировать интернет-ресурсы»
Екатерина Еременко Анастасия Корня
Екатерина Еременко Анастасия Корня
Евгений Разумный / Ведомости

Кунцевский районный суд Москвы приговорил студента НИУ ВШЭ Егора Жукова к трем годам условно по делу об экстремизме, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Также в течение двух лет Жукову запрещено «администрировать интернет-ресурсы», говорится в приговоре. Жуков вину не признал.

«В течение трех лет вы не должны совершать новых преступлений», — объяснила Жукову судья Светлана Ухналева. Она также посоветовала ему не допускать и административных нарушений, поскольку это может дать службе исполнения наказаний повод обратиться с заявлением об изменении меры пресечения.

Возле здания суда с 8 утра собирались журналисты и студенты ВШЭ, решившие поддержать Жукова. На оглашение приговора Егору Жукову пришла проректор ВШЭ Валерия Касамара, рэпер Oxxxymiron, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

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Жукова задержали и отправили СИЗО после несогласованной акции у мэрии Москвы, которая прошла 27 июля. Сначала он был фигурантом дела о массовых беспорядках, однако позже ему предъявили обвинение по другой статье – о публичных призывах к экстремизму в интернете. В начале сентября суд отпустил Жукова под домашний арест. Пока шло следствие Росфинмониторинг включил Жукова в список экстремистов и террористов.

Жукова обвинили в призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК) из-за видео, которые он публиковал на Youtube. Сотрудники ФСБ изучили 132 видео Жукова и пришли к выводу, что четыре из них можно расценивать как призывы к экстремистской деятельности. Как писала «Медиазона», сотрудник института криминалистики Центра специальной техники ФСБ Александр Коршиков утверждал, что поводом для обвинения стали отсылки Жукова к книге американского политолога Джина Шарпа о 198 методах ненасильственной борьбы. Коршиков отмечал, что некоторые из перечисленных в книге методов — отказ от уплаты налогов, изготовление фальшивых документов, препятствование работе учреждений, мятеж и изготовление фальшивых денег — подпадают под определения статей российского уголовного кодекса. В одном из видео Жуков говорил, что «нужно хвататься за любые формы протеста». Из этих слов эксперты ФСБ сделали вывод, что Жуков призывает в том числе и к нарушению законов.

По словам судьи Светланы Ухналевой, Жуков решил привлечь «к своей экстремистской деятельности неограниченный круг лиц». По ее словам, призывы Жукова сводятся к борьбе с действующей властью. При вынесении обвинительного приговора судья учла результаты лингвистической экспертизы. Доводы защиты о недостаточной компетенции экспертов, проводивших экспертизу, суд отверг. Указание защиты не тенденциозность следствия также не нашла объективного подтверждения в материалах дела, решил суд.

В конце октября преподаватели ВШЭ выдвинули Жукова на соискание ежегодной премии «Золотая вышка» в номинации «Серебряный птенец». В их обращении говорилось, что выдвижение студента на премию – это гражданский долг преподавателей вуза. При этом ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что вуз «не поддерживает политическую активность Жукова» и осуждает «стремление сделать из него символическую фигуру».

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