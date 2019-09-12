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Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов

Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации. Внесение в список действующих террористов и экстремистов означает, что Жуков не сможет пользоваться банковскими счетами, поскольку они должны быть заблокированы.

Жукову 21 год, он учится на факультете политологии ВШЭ. Он работал видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова и сам пытался принять участие в выборах. Он был одним из арестованных по делу о массовых беспорядках, которые произошли в Москве на несогласованной акции оппозиции 27 июля.

Основные претензии к Жукову по делу о беспорядках были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек «дирижирует» толпой на митинге у мэрии. Позже Следственный комитет признал, что на видео был не он, сообщал адвокат студента Илья Новиков. Однако расследование против Жукова на этом не завершилось. Правоохранительные органы изъяли из ВШЭ его личное дело и курсовые, а также решили проверить на экстремизм девять роликов из его видеоблога.

Жукова перевели под домашний арест, а затем следствие признало его непричастным к массовым беспорядкам и прекратило его уголовное преследование по этой статье. Одновременно СК предъявил Жукову обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).