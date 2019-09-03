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Суд перевел под домашний арест фигурантов дела о беспорядках Фомина и Жукова

Басманный суд Москвы перевел под домашний арест Сергея Фомина и Егора Жукова, обвиняемых в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Медиазона». Смягчить им меру пресечения сегодня, 3 сентября, попросил Следственный комитет.

Следователь на заседании заявил, что Фомин не может уничтожить доказательства и повлиять на свидетелей, потому что все записи были получены, а лица допрошены. Остается риск того, что Фомин может скрыться, отмечает следователь, но одного этого обстоятельства недостаточно, чтобы держать его под стражей, так как обвиняемый ранее не привлекался и характеризуется положительно. Следователь по делу Жукова сказал, что возможность студента воздействовать на следствие уменьшена, но не исключена.

Суд арестовал Фомина 9 августа на два месяца. Он был объявлен в розыск, но добровольно явился в ОВД «Замоскворечье». Фомин не стал давать показания и вину не признал.

Жукова задержали после несогласованной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и обвинили в участии в массовых беспорядках. Он также вину не признает. Его адвокат Илья Новиков рассказал, что основные претензии к студенту были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек «дирижирует» толпой на митинге у мэрии. Позже Следственный комитет признал, что на видео был не Жуков, но обвинения с него не сняли. Следователи изъяли из ВШЭ личное дело и курсовые работы Жукова. Новиков предположил, что следствие будет искать «доказательства идеологической диверсии в студенческих работах». Адвокат также сообщал, что следствие решило проверить на экстремизм девять роликов из видеоблога студента. 3 сентября стало известно, что Жукову предъявили еще одно обвинение – в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Жуков учится на факультете политологии ВШЭ. Он работал видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова и сам пытался принять участие в выборах.